От Москвы до Пекина – как прошла акция "Бессмертный полк" в городах мира

Только в городах России в акции приняли участие более 7.8 миллионов человек. В Москве памятной колонный прошли около 850 тысяч участников. Почти все держали в руках фотографии своих родственников, воевавших на фронтах Второй мировой войны.

Традиционно, в шествии "Бессмертного полка" приняли участия города многих государств бывшего СССР, в том числе Белоруссии и Грузии.

Также в памятной колонне с фотографиями предков прошли и на Украине. Правда, в городах этой страны не обошлось без столкновений участников акции с радикалами. Так, в Харькове националисты закидали марширующих яйцами и дымовыми шашками, а в Киеве зафиксированы нападения на участников мероприятия.

За рубежом в акции приняли участие жители Великобритании, Боснии и Герцеговины, Франции, Латвии, Чехии, Греции и даже Таиланда.