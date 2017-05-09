"Бессмертный полк" охватывает все больше стран, бьет рекорды по численности

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" охватывает все больше государств, несмотря на отчаянное противодействие, с которым участникам приходится сталкиваться в некоторых уголках Земли. По численности людей, пришедших почтить память ушедших на войне, сегодняшнее шествие бьет все предыдущие рекорды – только в России она составила 7,8 миллиона человек.

В этом году акция прошла уже в десятый раз. В прошлом году шествия прошли в 50 странах.

Рекорд столицы



В Москве в рядах памятной колонный прошли 850 тысяч человек, что на 150 тысяч больше, чем в прошлом году. В этом году, в числе прочих, фотографии своих дедов и прадедов по Красной площади несли учащиеся шести суворовских военных училищ МВД России, а также воспитанники Самарского кадетского корпуса МВД России и Московского президентского кадетского училища имени М. А. Шолохова Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Президент РФ Владимир Путин также принял участие в акции. Глава государства присоединился к "Бессмертному полку" на Красной площади и прошел во главе колонны до начала Васильевского спуска. В руках он держал портрет своего отца. Рядом с президентом в числе прочих шли выдающиеся актеры Василий Лановой и Михаил Ножкин.

Дойдя до конца площади, Путин прошел в Кремль через Спасскую башню, попрощавшись с участниками шествия. Президент участвовал в акции уже в третий раз.

Акция в регионах



Как и в столице, во всех крупных регионах России в этом году в рядах "Бессмертного полка" значительно прибыло. Более 1,6 миллиона человек прошли колоннами в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, что более чем в два раза превышает количество участников акции 2016 года.

По признанию местных властей, самыми массовыми за всю историю проведения стали акции в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

В Ростове-на-Дону в шествии приняли участие более 80 тысяч человек. Участники пронесли портреты своих родственников-фронтовиков по улицам города. Шествие полка поделили на 6-7 колонн, каждую из которых контролировали от 60 до 70 добровольцев. Участники акции вышли вслед за военной техникой под песню "Журавли". В Краснодарском крае всего по предварительным оценкам в колоннах прошли около полумиллиона человек.

В Сочи шествие участников акций "Бессмертный полк" и "Полотно Победы" началось от Зимнего театра. Колонны прошли по Курортному проспекту к стеле "Подвиг во имя жизни". Акция "Бессмертный полк" также состоялась в Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах.

В Астрахани, по словам организаторов, побит рекорд прошлого года, когда отдать дань уважения фронтовикам вышли около 17 тысяч человек.

Несмотря на сильный дождь, шествие "Бессмертного полка" в Ставрополе объединило около 50 тысяч жителей города. По данным организаторов, оно стало самым массовым за всю историю проведения данной акции на Ставрополье. Участие в шествии принял губернатор Владимир Владимиров, который нес портрет своего деда – фронтовика, а также фотографию ставропольца – Героя Советского Союза Ивана Щипакина.

Десятки тысяч граждан прошли в рядах "Бессмертного полка" в республиках Северного Кавказа. Всего, по данным МВД, в акции по всей России приняли участие 7,8 миллиона человек, тогда как в прошлом году эта цифра составила 6,2 миллиона граждан.

"Бессмертный полк" за рубежом



Активное участие в акции приняли российские соотечественники за рубежом. Марш прошел в десятках зарубежных государств. Причем, как показывает практика, география проведения шествия с каждым годом расширяется. В этот раз, например, "Бессмертный полк" впервые прошел по улицам курортного города Паттайя в Таиланде.

Начиная с 18.00 по местному времени (14.00 мск), на одной из главных площадей Паттайи — на углу Центральной улицы и морской набережной — начали собираться россияне с портретами родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, и российскими флагами. К 18.30 на небольшой по размеру площади уже было не протолкнуться. Помимо граждан РФ, живущих и работающих в Паттайе, к акции присоединились и российские туристы, отдыхающие в курортном городе. Организаторы мероприятия предлагали всем присутствующим отведать "солдатской каши" и выпить "боевые сто грамм" за Победу. Всего в акции приняли участие более 400 человек.

Также в первый раз "Бессмертный полк" прошел по улицам города Баня-Лука в Боснии и Герцеговине. В Великобритании в этот раз акция прошла не только в Лондоне, но и в городах Кардифф, Манчестер, Дерби и Мансфилд. Во Франции шествие не ограничилось одним Парижем, демонстранты прошлись также в городе Фрежюс на юго-востоке страны.

В Латвии в этом году акция прошла не только в Риге, но и в Юрмале. При этом только в столице страны "Бессмертный полк" собрал от 6 до 8 тысяч.

Впервые памятное шествие пошло в небольшом курортном городе Теплице на западе Чехии, которая не первый год участвует в акции. Около 3 тысяч человек приняли участие в акции в Белграде. Примерно тысяча человек участвовала в акции в Братиславе. Порядка 200 человек приняли участие в акции в Базеле, около 2 тысяч человек прошли по улицам Таллина. Более 200 человек прошли колонной по центру Варшавы.

В Рейкьявике в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 50 человек. Среди участников акции была единственный живущий в Исландии ветеран Великой Отечественной войны Мария Митрофанова.

Гораздо многочисленнее была колонна в Кишиневе – там собралось более 70 тысяч человек, что "намного больше, чем в прошлом году", заявили организаторы мероприятия. В Алма-Ате, по сведениям координатора акции Юлия Клинкович, в марше приняли участие "несколько десятков тысяч человек". "Если в прошлом году ориентировочно было 20 тысяч человек, то в этот раз, как минимум, в два раза больше", — указала она.

Шествия 9 мая прошли также во многих других государствах бывшего СССР, в том числе в Белоруссии, Грузии и на Украине.

Провокации на Украине



Однако только на Украине проведение акции было омрачено провокациями со стороны националистов и местных властей. В итоге полиция задержала 45 человек.

Самый масштабный марш "Бессмертного полка" прошел в Киеве. По данным полиции, в нем приняли участие около 3 тысяч человек. Однако украинские радикалы из националистической организации из "Добровольческого движения ОУН" (Организация украинских националистов, запрещена в РФ) заранее обещали сорвать мероприятие.

Опасаясь беспорядков, полиция установила рамки металлоискателей, через которые должны были пройти все участники марша. Однако в число запрещенных вещей, кроме оружия, попали и традиционные символы праздника — знамя Победы и георгиевские ленточки. При этом если знамя Победы запрещено на Украине на законодательном уровне, то георгиевские ленточки — нет.

Несмотря на то, что правоохранители пытались разделить участников марша и радикалов, которые собрались с самого утра, чтобы помешать акции, конфликтных ситуаций избежать не удалось. В частности, возле мемориала Вечного огня на могиле Неизвестного солдата, куда участники марша несли цветы, националисты отняли у участников шествия развернутое ими знамя Победы. Еще один такой же флаг участникам акции не дали развернуть правоохранители, из-за чего между ними возникла потасовка.

Кроме того, между радикалами и участниками марша периодически возникали словесные перепалки, их пыталась примирить полиция.

Неспокойно прошли торжественные мероприятия по случаю Дня Победы и в ряде других украинских городов. В частности, в Николаеве в этот день акция "Бессмертный полк" также сопровождалась потасовками и словесными перепалками ее участников с украинскими националистами. В Одессе драку спровоцировал портрет лидера Украинской повстанческой армии (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов, запрещена в РФ — ред.) Романа Шухевича.