По Афинам в "Бессмертном полку" прошли более двух тысяч человек

АФИНЫ, 10 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Акция "Бессмертный полк" в Афинах вызвала в этом году огромный интерес – колонна людей с портретами родных, воевавших на фронтах Второй мировой войны, растянулась на сотни метров. По оценке полиции, в акции участвовали 2,5 тысячи человек.

Еще больше людей – около пяти тысяч человек – пришли на площадь Дворца Заппион на праздничный концерт в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Бессмертный полк"

"Бессмертный полк" проходит в Афинах в третий раз, и с каждым годом собирает все больше людей, которые хотят отдать дань памяти своим родным и близким, внесшим вклад в победу над фашизмом.

Если в прошлом году по улицам Афин прошли 500-700 человек, то в этом году было, по оценке полиции, порядка 2,5 тысячи участников.

Люди начали собираться возле Русской церкви Святой Троицы в самом центре греческой столицы задолго до начала построения полка. Для детей устроили "Открытый микрофон" – школьники читали стихи о войне, высказывали свои суждения.

"Люди стали забывать о том, какой ценой далась эта победа и сколько жизней было отдано. Мне кажется, помимо минуты памяти в школах надо ввести и минуту размышления — рассказывать детям о войне, показывать фотографии, а потом, чтобы подумали, поразмышляли о войне", — сказал РИА Новости один из участников митинга Марк Илиадис.

В этом году на акцию пришли очень много людей с портретами греков, воевавших на фронтах Второй мировой и затем в Сопротивлении. Греция вступила во Вторую мировую войну осенью 1940 года и оказала упорное сопротивление сначала фашистской Италии, а затем Германии. Причем первые месяцы греческая армия громила итальянские войска.

В шествии "Бессмертного полка" участвовал и сын лидера компартии Греции Никоса Захариадиса, вышедший с портретом отца. Его друзья также принесли фотографию Захариадиса с надписью "Вождь греческого народа".

"У меня воевали родственники и с греческой, со стороны мужа, и с российской стороны — мои родители. Родственники мужа были в ЭАМ (Национально-освободительный фронт Греции). А здесь — мой папа и дядя", — рассказала жительница Афин Майя Хрисиду о фотографиях, с которыми она вышла на акцию.

У другой жительницы Афин воевала в Сопротивлении свекровь — Ставрула Яннакопулу.

"Она была партизанкой, участвовала в Сопротивлении, была членом ЭПОН – это Единая Всегреческая Организация Молодёжи, объединившая в войну различные молодёжные организации. Ее выдали немцам, а предала ее подруга. Свекровь попала в гестапо, затем два года провела в концлагере Бухенвальд, но выжила. После гражданской войны она с мужем уехала в Советский Союз и вернулась в Грецию уже после падения хунты в 1974 году", — рассказала женщина.

Шествие "Бессмертного полка" возглавила дочь Героя Советского Союза Мелитона Кантария Циала – с красным флагом она прошла во главе колонны до памятника Неизвестному солдату возле парламента Греции на площади Синтагма. Циала Кантария от всех участников шествия возложила венок к памятнику.

В колонне были и дипломаты из посольства Казахстана – они шли с государственным флагом и портретами родных.

На всем пути шествия полк приветствовали как местные жители, так и туристы. На время шествия полиция перекрыла движение. Вообще же, по словам участников, полицейские сработали очень профессионально.

Ожидалось, что в праздновании Дня Победы примет участие архиепископ Афинский и всей Греции Иероним, но на праздник пришли представители архиепископии.

Впервые "Бессмертный полк" освещало греческое общественное телевидение ERT – репортажи выйдут в эфир 10 мая.

Праздничный концерт

Еще больше людей пришли на большой праздничный концерт к Дворцу Заппион – одному из архитектурных шедевров Афин, построенному к первым Олимпийским играм современности в 1896 году. По оценке организаторов и журналистов, на площади собрались около пяти тысяч человек.

Перед концертом на огромном экране транслировался Парад Победы с Красной площади.

"Титаномахией" назвал битвы под Сталинградом и Севастополем, Москвой и Курском, за Киев и Минск советник премьер-министра Греции Димитрис Веланис в приветственном слове.

"Давайте отдадим почести освободителям и европейских столиц – Варшавы, Праги, Белграда и Берлина", — сказал Веланис.

Он отметил, что в последнее время делаются попытки фальсификации результатов Второй мировой войны. "Известно, что есть страны, которые понесли тысячи и миллионы жертв в борьбе с фашизмом, как Украина, Польша, страны Балтии, и, конечно, есть страны Европейского союза, где возрождаются темные силы, тогда, в годы войны, сотрудничавшие с оккупантами. Но есть и вандализм по отношению к памятникам героям Великой Отечественной войны", — сказал Веланис.

"Жертвы той борьбы не должны быть забыты", — отметил он.

Советник премьера сказал, что все больше людей продолжают возлагать гвоздики к памятнику Неизвестному солдату возле Кремлевской стены.

"Все больше людей, как сегодня в Афинах, формируют "Бессмертные полки" 9 мая. Слава героям – победителям Великой Отечественной войны! Вечная память павшим за Родину и за свободу человечества!" — сказал Веланис.

Перед зрителями выступили оркестр Военно-воздушных сил министерства национальной обороны Греции и хор муниципалитета Афины, исполнившие советские и греческие песни военных лет.

На площади была развернута полевая кухня – всех желающих угощали гречневой кашей с тушенкой. Припасенные организаторами две тысячи тарелок быстро закончились, так же, как еще тысяча штук, которые принесли из близлежащих магазинов. В очереди за кашей стояли десятки человек.

"Я очень доволен! Я чувствую себя как на фронте! Я очень рад за такое доверие, я ощутил, что я нахожусь в полку! Я переживал, что людям не понравится, но все довольны, всем нравится и люди просят добавки!" – сказал один из поваров Хараламбос Стактопулос.

Завершился праздничны концерт исполнением песни "День Победы" и фейерверком.

"Все прошло прекрасно. Удалось создать атмосферу настоящего праздника, и это видно по лицам", — сказал писатель Владимир Сидиропулос.