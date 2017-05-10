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В мире

По Афинам в "Бессмертном полку" прошли более двух тысяч человек

Сюжет:
Акция "Бессмертный полк" (116)
02:3610.05.2017
0140
© РИА Новости . Геннадий МельникБессмертный полк в АфинахБессмертный полк в Афинах
© РИА Новости . Геннадий Мельник

АФИНЫ, 10 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Акция "Бессмертный полк" в Афинах вызвала в этом году огромный интерес – колонна людей с портретами родных, воевавших на фронтах Второй мировой войны, растянулась на сотни метров. По оценке полиции, в акции участвовали 2,5 тысячи человек.

Еще больше людей – около пяти тысяч человек – пришли на площадь Дворца Заппион на праздничный концерт в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Бессмертный полк"

Участники акции Бессмертный полк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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В Белграде в акции "Бессмертный полк" участвовали около трех тысяч человек
"Бессмертный полк" проходит в Афинах в третий раз, и с каждым годом собирает все больше людей, которые хотят отдать дань памяти своим родным и близким, внесшим вклад в победу над фашизмом.

Если в прошлом году по улицам Афин прошли 500-700 человек, то в этом году было, по оценке полиции, порядка 2,5 тысячи участников.

Люди начали собираться возле Русской церкви Святой Троицы в самом центре греческой столицы задолго до начала построения полка. Для детей устроили "Открытый микрофон" – школьники читали стихи о войне, высказывали свои суждения.

"Люди стали забывать о том, какой ценой далась эта победа и сколько жизней было отдано. Мне кажется, помимо минуты памяти в школах надо ввести и минуту размышления — рассказывать детям о войне, показывать фотографии, а потом, чтобы подумали, поразмышляли о войне", — сказал РИА Новости один из участников митинга Марк Илиадис.

В этом году на акцию пришли очень много людей с портретами греков, воевавших на фронтах Второй мировой и затем в Сопротивлении. Греция вступила во Вторую мировую войну осенью 1940 года и оказала упорное сопротивление сначала фашистской Италии, а затем Германии. Причем первые месяцы греческая армия громила итальянские войска.

Акция Бессмертный полк в Москве
© РИА Новости . Максим Блинов
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"Бессмертный полк" расширяет географию и бьет рекорды по численности
В шествии "Бессмертного полка" участвовал и сын лидера компартии Греции Никоса Захариадиса, вышедший с портретом отца. Его друзья также принесли фотографию Захариадиса с надписью "Вождь греческого народа".

"У меня воевали родственники и с греческой, со стороны мужа, и с российской стороны — мои родители. Родственники мужа были в ЭАМ (Национально-освободительный фронт Греции). А здесь — мой папа и дядя", — рассказала жительница Афин Майя Хрисиду о фотографиях, с которыми она вышла на акцию.

У другой жительницы Афин воевала в Сопротивлении свекровь — Ставрула Яннакопулу.

"Она была партизанкой, участвовала в Сопротивлении, была членом ЭПОН – это Единая Всегреческая Организация Молодёжи, объединившая в войну различные молодёжные организации. Ее выдали немцам, а предала ее подруга. Свекровь попала в гестапо, затем два года провела в концлагере Бухенвальд, но выжила. После гражданской войны она с мужем уехала в Советский Союз и вернулась в Грецию уже после падения хунты в 1974 году", — рассказала женщина.

Акция Бессмертный полк в городах России
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Исландия приняла участие в акции "Бессмертный полк"
Шествие "Бессмертного полка" возглавила дочь Героя Советского Союза Мелитона Кантария Циала – с красным флагом она прошла во главе колонны до памятника Неизвестному солдату возле парламента Греции на площади Синтагма. Циала Кантария от всех участников шествия возложила венок к памятнику.

В колонне были и дипломаты из посольства Казахстана – они шли с государственным флагом и портретами родных.

На всем пути шествия полк приветствовали как местные жители, так и туристы. На время шествия полиция перекрыла движение. Вообще же, по словам участников, полицейские сработали очень профессионально.

Ожидалось, что в праздновании Дня Победы примет участие архиепископ Афинский и всей Греции Иероним, но на праздник пришли представители архиепископии.

Впервые "Бессмертный полк" освещало греческое общественное телевидение ERT – репортажи выйдут в эфир 10 мая.

Праздничный концерт

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© РИА Новости . Алексей Никольский
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Еще больше людей пришли на большой праздничный концерт к Дворцу Заппион – одному из архитектурных шедевров Афин, построенному к первым Олимпийским играм современности в 1896 году. По оценке организаторов и журналистов, на площади собрались около пяти тысяч человек.

Перед концертом на огромном экране транслировался Парад Победы с Красной площади.

"Титаномахией" назвал битвы под Сталинградом и Севастополем, Москвой и Курском, за Киев и Минск советник премьер-министра Греции Димитрис Веланис в приветственном слове.

"Давайте отдадим почести освободителям и европейских столиц – Варшавы, Праги, Белграда и Берлина", — сказал Веланис.

Он отметил, что в последнее время делаются попытки фальсификации результатов Второй мировой войны. "Известно, что есть страны, которые понесли тысячи и миллионы жертв в борьбе с фашизмом, как Украина, Польша, страны Балтии, и, конечно, есть страны Европейского союза, где возрождаются темные силы, тогда, в годы войны, сотрудничавшие с оккупантами. Но есть и вандализм по отношению к памятникам героям Великой Отечественной войны", — сказал Веланис.

Посол США в России Джон Теффт. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Посол США: образ "Бессмертного полка" останется в моей памяти
"Жертвы той борьбы не должны быть забыты", — отметил он.

Советник премьера сказал, что все больше людей продолжают возлагать гвоздики к памятнику Неизвестному солдату возле Кремлевской стены.

"Все больше людей, как сегодня в Афинах, формируют "Бессмертные полки" 9 мая. Слава героям – победителям Великой Отечественной войны! Вечная память павшим за Родину и за свободу человечества!" — сказал Веланис.

Перед зрителями выступили оркестр Военно-воздушных сил министерства национальной обороны Греции и хор муниципалитета Афины, исполнившие советские и греческие песни военных лет.

На площади была развернута полевая кухня – всех желающих угощали гречневой кашей с тушенкой. Припасенные организаторами две тысячи тарелок быстро закончились, так же, как еще тысяча штук, которые принесли из близлежащих магазинов. В очереди за кашей стояли десятки человек.

"Я очень доволен! Я чувствую себя как на фронте! Я очень рад за такое доверие, я ощутил, что я нахожусь в полку! Я переживал, что людям не понравится, но все довольны, всем нравится и люди просят добавки!" – сказал один из поваров Хараламбос Стактопулос.

Завершился праздничны концерт исполнением песни "День Победы" и фейерверком.

"Все прошло прекрасно. Удалось создать атмосферу настоящего праздника, и это видно по лицам", — сказал писатель Владимир Сидиропулос.

От Владивостока до Лиссабона: акция "Бессмертный полк" в мире
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" проводится 9 мая в День Победы в России и других странах.Участники акции Бессмертный полк на Тверской улице в Москве
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Акция "Бессмертный полк" проводится 9 мая в День Победы в России и других странах.
© РИА Новости . Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЭто шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.Участники акции Бессмертный полк в Москве
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ Москве шествие на Красной площади возглавил президент Владимир Путин, который участвует в акции "Бессмертный полк" уже третий раз.Президент РФ Владимир Путин принимает участие в шествии патриотической акции Бессмертный полк в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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В Москве шествие на Красной площади возглавил президент Владимир Путин, который участвует в акции "Бессмертный полк" уже третий раз.
© РИА Новости . Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкВ этом году акция проходит уже в десятый раз. В 2016 году шествия прошли в 50 странах. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Бейруте.Участники акции Бессмертный полк в Бейруте
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
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В этом году акция проходит уже в десятый раз. В 2016 году шествия прошли в 50 странах. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Бейруте.
© РИА Новости . Алексей АгарышевПерейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне.Участники акции Бессмертный полк в Вашингтоне
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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Участники акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне.
© РИА Новости . Посольство РФ в ПортугалииПерейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Лиссабоне.Участники акции Бессмертный полк в Лиссабоне
© РИА Новости . Посольство РФ в Португалии
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Участники акции "Бессмертный полк" в Лиссабоне.
© РИА Новости . Елена ШестернинаПерейти в фотобанкВпервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Мадриде.Участники акции Бессмертный полк в Мадриде
© РИА Новости . Елена Шестернина
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Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Мадриде.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoАкция "Бессмертный полк" прошла в Киеве, хотя накануне украинские радикалы заявили о намерении сорвать памятное шествие.Участники акции Бессмертный полк в Киеве
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Акция "Бессмертный полк" прошла в Киеве, хотя накануне украинские радикалы заявили о намерении сорвать памятное шествие.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкУчастники "Бессмертного полка" в Париже. Акцию в столице Франции возглавил посол России Александр Орлов.Участники марша Бессмертный полк в Париже, возглавляемого послом России во Франции Александром Орловым, следуют от площади Республики на кладбище Пер-Лашез для возложения цветов к могиле Неизвестного солдата
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Участники "Бессмертного полка" в Париже. Акцию в столице Франции возглавил посол России Александр Орлов.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Минске.Участники акции Бессмертный полк в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Участники акции "Бессмертный полк" в Минске.
© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкС декабря 2016 года открыт Центр поисковой работы "Бессмертного полка", который занимается восстановлением судеб пропавших без вести. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Бишкеке.Участники акции Бессмертный полк в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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С декабря 2016 года открыт Центр поисковой работы "Бессмертного полка", который занимается восстановлением судеб пропавших без вести. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Бишкеке.
© РИА Новости . Иван БулатовВ этом году в столице Китая также прошла акция "Бессмертный полк". Серия памятных мероприятий состоялась в городском парке "Чаоян" и расположенной в нем галерее искусств "Цзиньтай".Акция Бессмертный полк в Пекине
© РИА Новости . Иван Булатов
В этом году в столице Китая также прошла акция "Бессмертный полк". Серия памятных мероприятий состоялась в городском парке "Чаоян" и расположенной в нем галерее искусств "Цзиньтай".
© РИА Новости . Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВ Чите в этом году акция "Бессмертный полк" проходит в пятый раз. С портретами фронтовиков по городу прошли около десяти тысяч читинцев.Участники марша Бессмертный полк в Чите
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
В Чите в этом году акция "Бессмертный полк" проходит в пятый раз. С портретами фронтовиков по городу прошли около десяти тысяч читинцев.
© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкВо Владивостоке с портретами фронтовиков прошли не только жители города, но и граждане Китая.Участники марша Бессмертный полк во Владивостоке
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Во Владивостоке с портретами фронтовиков прошли не только жители города, но и граждане Китая.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкВ Новосибирске около 250 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк". К шествию также присоединились официальные лица.Участники марша Бессмертный полк на площади имени Ленина в Новосибирске
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В Новосибирске около 250 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк". К шествию также присоединились официальные лица.
© РИА Новости . Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкПамятные акции, посвященные Дню Победы, также прошли в Ростове-на-Дону.Участники марша Бессмертный полк в Ростове-на Дону
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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Памятные акции, посвященные Дню Победы, также прошли в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в деревне Бобровка Омской области.Участники акции Бессмертный полк в деревне Бобровка Омской области
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Участники акции "Бессмертный полк" в деревне Бобровка Омской области.
© РИА Новости . Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ Екатеринбурге тысячи людей приняли участие в шествии "Бессмертного полка".Участники марша Бессмертный полк в Екатеринбурге
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В Екатеринбурге тысячи людей приняли участие в шествии "Бессмертного полка".
© РИА Новости . Олеся Потапова Более 40 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Луганске. С каждым годом акция набирает все большую популярность в ЛНР.Бессмертный полк в Луганске 2017
© РИА Новости . Олеся Потапова
Более 40 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Луганске. С каждым годом акция набирает все большую популярность в ЛНР.
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