Погромы в Париже после первого тура выборов: горящие машины и перевернутые киоски

После ночных погромов во французской столице, было перекрыто движение автотранспорта, а парижское метро было закрыто для входа и выхода горожан.

Протестующие не ограничились скандированием лозунгов: манифестанты жгли машины, ломали городские конструкции и витрины.

Для обеспечения порядка полицейским пришлось применить слезоточивый газ, а также шумовые и дымовые шашки.

Во Франции в воскресенье прошел первый тур президентских выборов, после подсчета почти 80% бюллетеней, во второй тур прошли основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Разница между кандидатами составила чуть больше одного процента.