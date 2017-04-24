Макрон набирает в первом туре выборов во Франции 23,40%, Ле Пен - 22,62%

Первый тур выборов президента Франции. В штабе Макрона объявляют результаты

Первый тур выборов президента Франции. В штабе Макрона объявляют результаты

ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон увеличивает отрыв от лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в первом туре президентских выборах во Франции, свидетельствуют официальные данные МВД страны, которое отвечает за организацию выборов и подведение итогов голосования.

По данным на 23.00 по местному времени (00.00 мск), после подсчета 29,4 миллиона бюллетеней (около 78%) Макрон получает 23,40%, Ле Пен — 22,64%.

Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон третий — у него 19,86% голосов, четвертым следует лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 18,83%.

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