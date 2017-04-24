В Париже почти 30 человек задержаны, девять - ранены во время беспорядков

Первый тур президентских выборов во Франции. Протесты на площади Бастилии в Париже

Первый тур президентских выборов во Франции. Протесты на площади Бастилии в Париже

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. По меньшей мере 29 человек задержаны, еще девять ранены в результате столкновений в Париже после первого тура президентских выборов во Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на префектуру полиции.

Как сообщили агентству в префектуре, незначительно пострадали шесть сотрудников полиции и три демонстранта.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Полицейские увозили на носилках раненого демонстранта с площади Бастилии

Ранее корреспонденты РИА Новости с места событий передавали, что акции протеста в Париже в день первого тура выборов президента Франции завершились поздно ночью, в результате ранения получили как минимум два человека, кроме того, были сожжены автомобили. Также сообщалось, что на площади Бастилии полиция в столкновениях с демонстрантами применяла слезоточивый газ, шумовые и дымовые шашки, дубинки.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Парижская полиция газом разгоняла протестующих против президентских выборов

Первый тур президентских выборов состоялся во Франции в воскресенье. Как ранее сообщило агентство Рейтер со ссылкой на окончательные данные МВД Франции, экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выходят во второй тур, который состоится 7 мая.

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