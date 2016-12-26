Портреты погибших, свечи и цветы – люди почтили память жертв крушения Ту-154

Люди в разных городах России и зарубежья скорбят по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны РФ.

Рижане несут цветы к зданию посольства РФ в Латвии на улице Антонияс, 2, чтобы выразить соболезнование народу России в связи авиакатастрофой лайнера Ту-154 над Черным морем.

В Севастополе на Графской пристани горожане спустили траурные букеты на воду и почтили минутой молчания память о жертвах самолета.

Москвичи приносят цветы и свечи к зданию фонда Елизаветы Глинки, ансамбля Александрова и к телецентру "Останкино".

Самолет Ту-154 Минобороны России, летевший из Сочи в Латакию, в воскресенье утром потерпел крушение в Черном море. На борту были восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, военные и госслужащие.