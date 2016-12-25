Рижане несут цветы к посольству России в Латвии после катастрофы Ту-154

РИГА, 25 дек – РИА Новости. Рижане несут цветы к зданию посольства РФ в Латвии на улице Антонияс, 2, чтобы выразить соболезнование народу России в связи авиакатастрофой лайнера Ту-154 над Черным морем, сообщает корреспондент РИА Новости.

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Люди приносят цветы, фотографии с изображением самолета и зажженные свечи. Многие приходят с детьми.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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