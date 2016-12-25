В Крыму спустили траурные букеты на воду в память о жертвах крушения Ту-154

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. В Севастополе на Графской пристани горожане спустили траурные букеты на воду и почтили минутой молчания память о жертвах самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море.

Почтить память жертв трагедии пришли сотни горожан.

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"Люди почтили погибших минутой молчания, многие держали в руках свечи. Также на воду были спущены цветы в знак того, что Черное море забрало жителей нашей страны", — сказала РИА Новости участник акции, представитель Молодежного парламента Севастополя Ирина Хомякова.

По ее словам, почтить память погибших также пришли деятели искусства города, в том числе руководитель Севастопольского академического театра танца Вадим Елизаров.

"Никто из горожан не остался равнодушен к этой ужасной трагедии", — подчеркнула Хомякова.

Самолет Ту-154 Минобороны России, летевший из Сочи в Латакию, в воскресенье утром потерпел крушение в Черном море. На борту были восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, военные, госслужащие.

Все новости о крушении самолета Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>