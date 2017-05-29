Ураган срывал крыши зданий и ломал деревья в Москве. Съемки очевидцев

Ураган с ливнем и грозой унес жизни по меньшей мере 11 человек в Москве и Подмосковье, повалил сотни деревьев, разбил машины и нарушил движение общественного транспорта в понедельник, 29 мая.

По данным столичного департамента здравоохранения из-за разгула стихии пострадали более 50 человек, в том числе дети. Пострадавшим оказывается помощь в десяти московских больницах.

По факту гибели людей во время урагана в Москве проводятся доследственные проверки, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.

Для ликвидации последствий урагана задействованы силы и средства всех пожарно-спасательных гарнизонов Центрального федерального округа, Москвы и области, а также спасатели Центра "Лидер", "Центроспаса", Ногинского спасательного центра. МЧС открыло "горячую линию" в связи с ураганом, сообщили в пресс-службе ведомства.



