МЧС открыло "горячую линию" в связи с ураганом в московском регионе

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц Москвы

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц Москвы

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. МЧС открыло "горячую линию" в связи с ураганом в московском регионе и Центральной России, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с комплексом неблагоприятных погодных явлений в виде дождя и шквалистого ветра на базе Центра экстренной психологической помощи открыт телефон "горячей линии": 8 (800) 775-17-17", — сказали в пресс-службе и пояснили, что по этому номеру специалисты окажут информационную и психологическую поддержку.

По данным врачей, в результате стихии в Москве погибли 11 человек и более 50 пострадали. В Подмосковье жертвами урагана стали два человека и порядка 20 пострадали.

Для ликвидации последствий урагана задействованы силы и средства всех пожарно-спасательных гарнизонов Центрального федерального округа, Москвы и области, а также спасатели Центра "Лидер", "Центроспаса", Ногинского спасательного центра МЧС в зонах своей ответственности.