Разгул стихии: жертвами урагана в Москве стали 11 человек

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Мощный ураган с ливнем и грозой унес жизни по меньшей мере 11 человек в Москве и Подмосковье, повалил сотни деревьев, разбил машины и нарушил движение общественного транспорта.

По данным столичного департамента здравоохранения, в Москве погибли 11 человек, пострадали более 50 человек, в том числе дети. Пострадавшим оказывают помощь в десяти московских больницах.

Следственный комитет со своей стороны заявил о восьми погибших — семь человек погибли в Москве, а в Раменском районе жертвой стихии стала 11-летняя девочка.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства произошедшего, а сотрудникам центрального аппарата СК проконтролировать ход и результаты этих проверок.

Жертвы стихии

Порывы ветра в столице достигали 16 метров в секунду. Ураган ломал деревья и срывал металлические конструкции, что стало причиной гибели людей. Так, близ метро "Университет", на Ломоносовском проспекте, из-за падения дерева погиб мужчина, а на ВДНХ, около павильона 36, дерево упало на 26-летнюю девушку. Она скончалась от полученных ранений. Еще один пожилой мужчина погиб на Кировоградской улице, где ветер повредил остановку общественного транспорта.

Жертвами стихии стали и жители Подмосковья. Металлический лист, сорванный ветром, насмерть придавил человека в Красногорске. Еще один металлический лист сорвало в Люберцах — там пострадала женщина.

Кроме того, в Люберцах, на улице Калинина, дерево упало на маршрутку. Всего в городском округе пострадали восемь человек, один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

Еще один ребенок пострадал из-за падения дерева в Одинцовском районе Подмосковья.

Поваленные деревья и разрушенная пирамида

По предварительным данным, в столице ураган повалил около тысячи деревьев. Сейчас городские службы занимаются вывозом упавших деревьев, восстанавливают опоры наружного освещения, ограждения и поврежденные павильоны остановок транспорта.

На Зубовском бульваре ветер сорвал вывеску Союза журналистов России, который располагается в здании МИА "Россия сегодня". Вывеску снесло на проезжую часть, но ее удалось быстро убрать.

Кроме того, ветер повалил деревья в подмосковной резиденции премьер-министра Дмитрия Медведева, из-за чего участники совещания у председателя правительства, а также журналисты более полутора часов не могли покинуть Горки.

В Истринском районе Подмосковья обрушилась знаменитая пирамида Александра Голода, которая не раз входила в путеводители как одна из местных достопримечательностей. Это сооружение было возведено с целью исследования влияния пирамид на окружающую среду, хотя большинство ученых не признает проект научным. При обрушении никто не пострадал.

Не было жертв и в Королеве, где ураган повредил одну из церквей — на центральном куполе храма Рождества Богородицы ветер вырвал крест. Другие части здания не повреждены, крест уже восстанавливают, сообщили в храме.

В разных районах отмечались перебои с энергоснабжением — в Королеве без света некоторые время оставались около 24 тысяч человек, а в Люберцах были обесточены несколько микрорайонов. Падение деревьев на Рублево-Успенском шоссе также повредило линии электропередач.

Аэропорты, метро и МЦК

Ураган внес изменения в расписания московских аэропортов — как свидетельствуют данные на портале Яндекс.Расписания, были задержаны почти 30 рейсов, а 13 — отменены.

Все отмененные рейсы приходятся на аэропорт Домодедово, кроме того, 16 рейсов там получили статус "задержан". В Шереметьево задержаны 13 рейсов.

Кроме того, из-за урагана приостанавливалось движение на Московском центральном кольце: поезда следовали без остановки через станции "Балтийская" и "Коптево". Также сообщалось, что упавшее дерево стало причиной перебоев движения на Филевской линии метро, где на время закрывался вход на станции "Филевский парк" и "Пионерская".

Сейчас движение восстановлено, метро и МЦК работают без задержек.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, ураганный ветер стал причиной резкого скачка загруженности на дорогах Москвы. За полчаса пробки выросли на два балла, достигнув отметки в шесть баллов. Аномальные заторы были зафиксированы на Октябрьском проспекте, Новорязанском, Рублево-Успенском и Пятницком шоссе.

Что обещает прогноз

По данным синоптиков, ураган сместился на восток — юго-восток Московской области, но в столице еще возможны кратковременные дожди.

Как предупреждает МЧС, в Центральной России и Приволжье ливни с градом и порывистым ветром будут идти еще два дня.

А в целом на этой неделе столичный регион ожидает прохладная погода. После довольно теплых вторник и среды, когда воздух в Москве прогреется до 20-22 градусов, новый циклон в первый день календарного лета принесет похолодание, пройдут дожди и грозы. А к концу неделе в столице станет совсем холодно — ночные температуры понизятся до двух градусов по Цельсию.