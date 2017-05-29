В Москве после гибели людей из-за урагана проводят доследственные проверки

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. По факту гибели людей во время урагана в Москве проводятся доследственные проверки, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.

По данным СК, шесть человек погибли из-за урагана в столице.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводятся доследственные проверки. Следователи проводят осмотры мест происшествий, устанавливают личности погибших. Опрашиваются очевидцы случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказала Иванова.