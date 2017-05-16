Взрыв обрушил перекрытия четырехэтажного дома в Волгограде. Кадры с места ЧП

Сообщение об обрушении части жилого дома №60 на Университетском проспекте в Волгограде поступило спасателям в 13.06 во вторник, 16 мая. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа, образовавшаяся в результате ремонтно-строительных работ.

"В доме до взрыва был сильный запах газа. Жильцы вызвали аварийную службу и до прибытия службы произошёл взрыв газа", — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

В результате взрыва произошло обрушение межэтажных перекрытий с четвертого по первый этажи, спасатели эвакуировали из дома 13 человек.

На месте происшествия развернут межведомственный оперативный штаб, спасатели ведут разбор завалов.