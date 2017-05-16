На месте обрушения части дома в Волгограде развернули оперативный штаб

Сотрудники МЧС РФ о время разбора завалов у разрушенного в результате взрыва бытового газа многоэтажного дома по улице Космонавтов в Волгограде

Сотрудники МЧС РФ о время разбора завалов у разрушенного в результате взрыва бытового газа многоэтажного дома по улице Космонавтов в Волгограде

СОЧИ/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Межведомственный оперативный штаб развернули на месте обрушения части дома в Волгограде, спасатели ведут разбор завалов, сообщил РИА Новости представитель областного ГУ МЧС Дмитрий Уланов.

Часть жилого дома рухнула во вторник днем на Университетском проспекте в Волгограде, МЧС уточняет информацию о пострадавших. По последним данным источника РИА Новости, произошел взрыв бытового газа, два человека погибли и пять пострадали.

"К месту прибыли все оперативные службы, кареты "Скорой помощи". В настоящий момент спасатели приступили к разбору завалов с целью поиска возможных пострадавших. Информация о количестве погибших и пострадавших уточняется. На месте развернут межведомственный оперативный штаб", — рассказал Уланов.

Как отметил представитель Южного регионального центра МЧС, окрестная территория оцеплена, пострадал третий подъезд четырехэтажного и четырехподъездного жилого дома.