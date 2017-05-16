Источник назвал возможную причину взрыва в жилом доме в Волгограде

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме в Волгограде стала утечка газа, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В доме до взрыва был сильный запах газа. Жильцы вызвали аварийную службу, и до прибытия службы произошел взрыв газа", — сказал собеседник агентства.

Во вторник днем на Университетском проспекте обрушилась часть жилого дома. По словам источника, пострадал третий подъезд — 12 квартир с первого по четвертый этаж. По неофициальным данным, два человека погибли. Областная администрация сообщила об 11 пострадавших.