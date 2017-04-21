Очевидец нападения на полицейских в Париже рассказал, как началась стрельба

По словам свидетеля, выстрелы раздались после того, как мужчина, находившийся за рулем Audi A4, вышел из машины. Молодой человек также добавил, что стрельба велась из винтовки и автоматического оружия.

На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, один полицейский погиб, еще двое получили ранения. Также легкие ранения получила туристка. Один из нападавших был ликвидирован, второй, возможно, скрылся.

Полиция не исключает никакие версии произошедшего. Расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры. Прокурор Франсуа Моленс квалифицировал нападавшего как террориста. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в России).