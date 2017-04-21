При перестрелке в Париже женщина получила легкие ранения

ПАРИЖ, 21 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Женщина, гражданство которой не называется, получила легкое ранение при перестрелке на Елисейских полях в Париже, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в полиции.

По данным агентства, женщина прибыла в Париж с туристическими целями. Она получила осколочное ранение в колено.

На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.

Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры.

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