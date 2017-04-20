Стрельба в центре Парижа. Онлайн-репортаж

- 00:03
Взрывотехники проводят проверку автомобиля автомобиля нападавшего, сообщает МВД Франции.
- 00:02
Угроза терактов во Франции останется частью повседневной жизни французов в ближайшие годы, заявил кандидат в президенты страны Эммануэль Макрон.
"Мы знаем, что один полицейский погиб, другой ранен. Пока неизвестно, как квалифицировать это нападение, однако эта угроза будет частью повседневной жизни в ближайшие годы", - сказал политик в эфире телеканала France 2.
- 00:00
Нападавшего на полицейских в Париже объявили в розыск
Стало известно, что он прибыл во Францию из Бельгии поездом.
- 23:58
Thoughts and prayers with everyone in #Paris tonight. #ChampsElysees One police officer killed in a shooting in Paris. #prayforparis pic.twitter.com/awB1bOkiO9— Augustine Almazi (@dailynewslife1) April 20, 2017
- 23:57
Преступник, напавший на полицейских в Париже, был известен правоохранительным органам, сообщает Рейтер.
Он фигурировал в базе данных экстремистов как представлявший угрозу государственной безопасности Франции.
- 23:56
В МВД опровергли данные о том, что в Париже произошла вторая перестрелка.
- 23:54
Личность злоумышленника, устроившего стрельбу в Париже, пока не установлена. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Франции.
- 23:54
#Paris #ChampsElysees #now pic.twitter.com/FHznEpXSNu— Chris Koseloglou (@chriskose) April 20, 2017
- 23:49
В МВД Франции опровергли данные о втором погибшем полицейском, сообщает Рейтер.
- 23:48
В Париже закрыли три станции метро неподалеку от места, где произошла стрельба.
- 23:45
Появилось видео с места стрельбы в Париже
Над городом летает вертолет, на месте происшествия дежурят полицейские.
- 23:41
Il n'y a pas de mots ... soutien aux familles des victimes #JeSoutiensLaPolice #ChampsElysees pic.twitter.com/rWq0cjNUPz— Team Trou Duc (@TeamTrouDuc) April 20, 2017
- 23:41
В центре Парижа произошла вторая перестрелка
- 23:39
Глава МВД Франции прибыл в резиденцию Франсуа Олланда в связи со стрельбой на Елисейских полях.
- 23:38
Police agitated, it appears there's been a second shooting somewhere on #champs #ChampsElysees #paris @France24_en @FRANCE24 pic.twitter.com/SQCF9neHE0— Claire P Williams (@clairepwf24) April 20, 2017
- 23:36
Правоохранительные органы допускают, что перестрелка на Елисейских полях в Париже могла быть терактом.
- 23:36