Стрельба в центре Парижа. Онлайн-репортаж

Угроза терактов во Франции останется частью повседневной жизни французов в ближайшие годы, заявил кандидат в президенты страны Эммануэль Макрон.

"Мы знаем, что один полицейский погиб, другой ранен. Пока неизвестно, как квалифицировать это нападение, однако эта угроза будет частью повседневной жизни в ближайшие годы", - сказал политик в эфире телеканала France 2.