Во Франции разыскивают возможного сообщника парижского стрелка

Военнослужащие войск национальной системы Франции тревожного оповещения об уровне террористической угрозы Вижипират (Vigipirate) патрулируют район неподалеку от места перестрелки в Париже

Военнослужащие войск национальной системы Франции тревожного оповещения об уровне террористической угрозы Вижипират (Vigipirate) патрулируют район неподалеку от места перестрелки в Париже

ПАРИЖ, 21 апр — РИА Новости. Французская полиция по ориентировке бельгийских властей разыскивает вероятного подозреваемого в связи с атакой на Елисейских полях в Париже, сообщил официальный представитель МВД Пьер-Анри Бранде.

"По ориентировке бельгийских служб разыскивается один человек. Связан ли он, тесно или нет, с тем, что произошло на Елисейских полях, я не могу сказать, говорить об этом слишком рано, есть информация, которая нуждается в проверке", — сказал Бранде в эфире радиостанции Europe 1

На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.

Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры. Прокурор Парижа Франсуа Моленс квалифицировал нападавшего как террориста. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за стрельбу.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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