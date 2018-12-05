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Эксперт прокомментировал увеличение турпотока в Ленинградскую область
14:0505.12.2018
(обновлено:14:09 05.12.2018)
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Выборг, Ленинградская область. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Турпоток в Ленинградскую область увеличился на 50%  в 2018 году благодаря насыщенной культурной программе, представившей разнообразные маршруты, сообщил РИА Новости директор музея-заповедника "Выборгский замок" и историко-этнографического музея-заповедника "Ялкала" Владимир Цой.

Турпоток вырос на 50%

На итоговой пресс-конференции губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что около 3 миллионов туристов посетили Ленобласть в 2018 году. Это, отметил глава региона, на 50% больше показателя прошлого года.

Старый город в Выборге. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Ленинградскую область в 2018 году посетили около трех миллионов туристов

"Мы разработали пятилетнюю программу, реализуются новые проекты, строятся новые объекты туристической инфраструктуры. Ленинградскую область посетили 3 миллиона туристов, рост по сравнению с прошлым годом составил более 50%", — рассказал Дрозденко.

По его словам, приведенная цифра показывает количество "официальных" туристов, которые прибыли через музейные агентства или приехали через туркомпании.

Также губернатор отметил, что в текущем году по направлению событийного туризма Ленинградская область вышла в лидеры России. По его словам, за год в регионе прошло больше тысячи мероприятий, которые были зафиксированы на федеральном уровне. Дрозденко отметил, что ежедневно в регионе проходит не меньше трех событий, которые заслуживают того, чтобы их посетили.

Текущий 2018 год был объявлен губернатором Ленинградской области  Годом туризма. Регион является одним из самых востребованных туристами регионов страны. В среднем ежегодно в Ленинградскую область приезжают около 2 миллионов туристов. Количество объектов культурного наследия в регионе превышает 470 тысяч. Некоторые из них находятся под защитой ЮНЕСКО.

Туризм на любой вкус

Северный маяк на острове Гогланд в Финском заливе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Турпоток в Ленобласть вырастет после открытия маяков, считает эксперт

"Самое главное, что удалось показать в Ленинградской области в этом году, то, что в регионе уже есть качественный туристический продукт, причем очень разнообразный, начиная от познавательного туризма до, к примеру, агротуризма. Этот продукт получил большое одобрение и признание", — считает Владимир Цой.

По его мнению, "действительно, в этом году была насыщенная культурная программа мероприятий, из-за чего удалось привлечь некоторое количество туристов, которые раньше не входили в круг посетителей региона, а в этом году их удалось "зацепить". "Этому способствовало и празднование Дня Ленинградской области в Выборге, и проведение комитетом культуры программы по продвижению серии военно-исторических фестивалей с единой программой и календарем мероприятий. Плюс, конечно, в этом году было хорошая погода, что отмечают все регионы, связанные с туризмом", — сказал Цой.

Среди самых востребованных направлений, по оценкам экспертов, — крепости и военно-патриотические маршруты. В этом году на территории Кировского заповедника к 75-летию прорыва блокады Ленинграда открылся новый музей-панорама "Прорыв". Большой популярностью неизменно пользуется религиозный туризм, включающий и уникальные памятники деревянного зодчества Русского Севера XV-XVII веков.

Увеличивается поток китайских туристов, которые традиционно интересуются маршрутами по местам революции и деятельности В.И. Ленина в рамках межрегионального культурно-познавательного проекта "Красный маршрут".

Со временем для туристов региона откроют многочисленные маяки у побережья Ладожского озера и Финского залива Балтийского моря. Первым открытым объектом среди маяков может стать старейший российский маяк Толбухин, который в 2019 году отметит 300-летие.

Престижные премии

Разводка моста Петра Великого в Санкт-Петербурге. Архивное фото.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Петербург и Ленобласть стали самыми популярными у иностранных туристов

Ленинградская область успешно реализовала в рамках Года туризма восемь крупномасштабных проектов. Два проекта стали победителями в номинации "Лучший проект в области популяризации событийного туризма" в финале Национальной премии Russian Event Awards – 2018. Туристский фестиваль "Путешествие с любовью", проходивший летом в Подпорожском районе, получил высшую награду — гран-при. Фестиваль водного туризма "Под парусами мечты!", который состоялся осенью в Выборге, занял второе место. Кроме того, информационно-туристский центр также получил гран-при в номинации "Лучший региональный ТИЦ — организатор турсобытий".

Экскурсионные туры в Ленинградскую область в этом году второй раз удостоились престижной международной премии National Geographic Traveler Awards. Ленинградская область заняла первое место в номинации "Российский экскурсионный отдых" по итогам открытого голосования, проходившего на сайте всемирно известной туристской премии.

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