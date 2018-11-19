С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Открытие маяков для туристов увеличит туристический поток в Ленинградскую область, сообщил РИА Новости директор ГБУК ЛО "Историко-архитектурный музей-заповедник "Выборгский замок" и историко-этнографического музея-заповедника "Ялкала" Владимир Цой.

Стражи морей станут ближе

На прошлой неделе губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о намерении открыть для туристов региона многочисленные маяки у побережья Ладожского озера и Финского залива Балтийского моря.

Совместно с Русским географическим обществом Ленинградская область ведет соответствующие переговоры с управлением навигации и океанографии Минобороны РФ.

Таким первым открытым объектом может стать старейший российский маяк Толбухин, который в 2019 году отметит 300-летие.

В рамках Культурного форума в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица состоялось открытие фотовыставки Андрея Стрельникова "Маяки Северо-Запада России". При поддержке администрации Ленинградской области и Русского географического общества автор снимков совместно с гидрографами обследовал уникальные архитектурные сооружения на берегу Ладожского озера и Балтийского моря. Эта работа позволила не только произвести фотофиксацию состояния маяков, но и показала жизнь людей одной из самых романтичных профессий – маячников.

"Я уверен, что туристские маршруты по карте навигационных сооружений Северо-Запада будут не менее интересны гостям региона, чем исторические крепости Ленинградской области. Этот проект способен представить туристам одновременно и историю, и природные красоты региона", — отметил Дрозденко.

За маяками — башни

Открытие старинных маяков для туристов послужит росту интереса к живописным местам Ленинградской области, считает директор музея-заповедника "Выборгский замок" и историко-этнографического музея-заповедника "Ялкала" Владимир Цой.

"Маяк – это объект, который неизменно привлекает к себе творческие натуры, путешественников. Подобные инициативы в Ленинградской области наверняка послужат росту интереса к нашим красивым местам. А маяки, как вы знаете, всегда располагаются в живописных местах, которые хорошо просматриваются с моря. Могу добавить, что даже наша знаменитая башня Олафа в Выборгском замке в какой-то мере является маяком, потому что на ней до сих пор находится маяк торгового флота", — сказал эксперт.

Он добавил, что больше возможностей воспользоваться этим маршрутом будет у туристов из России, просто в силу временных затрат. "Но я уверен, что он вызовет интерес и у иностранцев, многое здесь будет зависеть от продвижения самого продукта. В общем итоге этот маршрут будет интересен как внутреннему туристу, так и внешнему", — сказал Цой.

"Скоро специалисты будут обсуждать на конференции развитие и сохранение башен как культурного наследия. В это число, к примеру, входят и старинные водонапорные башни. Среди таких объектов в Ленинградской области можно назвать интересную водонапорную башню в Тихвине и знаменитую водонапорную башню в Выборге. Если продолжать разговор о маяках, то следующим логичным шагом было бы обратиться к памятникам промышленного дизайна, чтобы открыть их для туристов", — сказал эксперт.

Построить Толбухин маяк Петр I повелел 24 ноября 1718 года, написав президенту Адмиралтейств-коллегии генерал-адмиралу Федору Апраксину: "…сделать колм каменный с фонарем на косе Котлинской". В том же году здесь началось строительство маяка, который впоследствии был назван Толбухиным.

В своем нынешнем виде 24-метровый маяк служит корабелам 218 лет. В 2018 году Минобороны отремонтировало комплекс зданий маячного городка, потратив 15 миллионов рублей.

На Балтике находится более 30 морских маяков, 22 из них – на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга. На Ладожском озере расположено около 15 маяков и крупных навигационных знаков, относящихся к внутренним водным путям.

2018 год объявлен губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко Годом туризма. Регион является одним из самых востребованных туристами регионов страны. Ежегодно в Ленинградскую область приезжает около 2 миллионов туристов. Количество объектов культурного наследия в регионе превышает 470 тысяч. Некоторые из них находятся под защитой ЮНЕСКО.