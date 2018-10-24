Составлен рейтинг самых популярных объектов наследия ЮНЕСКО в России

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Первое место по популярности в 2018 году заняли Московский Кремль и Красная Площадь, сообщает аналитическое агентство "ТурСтат".

Агентство проанализировало данные о посещениях туристов, которые чаще всего происходят в рамках однодневных экскурсий, и выяснило, что на втором месте располагается исторический центр Санкт-Петербурга, а на третьем — историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля.

Замкнули пятерку белокаменные памятники Владимира и Суздаля и архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде.

Также в десятку вошли исторический центр Ярославля, памятники Великого Новгорода и окрестностей, Кижский погост (Карелия), ансамбль Ферапонтова монастыря (Вологодская область) и историко-культурный комплекс Соловецких островов (Архангельская область).