Власти Амстердама могут запретить сдавать туристам квартиры в центре

Москва, 18 окт — РИА Новости. Мэрия Амстердама планирует запретить владельцам квартир и апартаментов в трех центральных районах города сдавать жилье через сервис Airbnb, сообщает Dutch News. Причина — повышение цен на жилье в этих районах из-за высокого спроса на аренду со стороны туристов.
Запрет может коснуться и квартала Красных фонарей, и района Jordaan, известного своими узкими улочками и художественными галереями.
Для остальных районов также могут появиться новые правила. Например, краткосрочная сдача может быть ограничена 30 ночами в год (сейчас предоставлять жилье туристам разрешено на 60 ночей). Также деятельность по сдаче квартир в аренду может стать лицензируемой, а наказание за незаконную сдачу жилья, то есть без уплаты налогов, — ужесточиться.
По данным онлайн-сервиса, в 2017 году в Амстердаме зафиксировано более 2,5 миллионов ночевок туристов в квартирах, арендованных таким образом. То есть 800 000 туристов снимали жилье в городе в среднем на 3-4 дня.
Ограничить краткосрочную аренду через онлайн-сервисы пытаются власти многих городов. Так, в сентябре вице-мэр Парижа Ян Броссат предложил запретить аренду жилья через онлайн-сервис в центре города из-за жалоб местных жителей на возросшую арендную плату. Ранее владельцам жилья во французской столице запретили сдавать его более 120 дней в год.
А, к примеру, власти Кипра хотят контролировать бизнес по краткосрочной сдаче жилья туристам и грозятся ввести налог на арендодателей.
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