На Кипре могут ввести налог на сдачу жилья путешественникам

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Власти Кипра будут контролировать бизнес по краткосрочной сдаче жилья в аренду через онлайн-площадки, сообщает издание "ЕвропаКипр".

Соответствующий законопроект уже подготовлен депутатами и будет рассмотрен парламентом в конце сентября.

В документе подробно описан план по налогообложению 40 000 жилых объектов, которые сейчас размещены на сайтах.

Так, владельцы квартир и домов, сдающие их в краткосрочную аренду, должны будут получить лицензию и платить НДС, если сумма доходов от сдачи превысит 15 600 евро в год. Кроме того, закон обяжет хозяев квартир в комплексах с общим бассейном получить разрешение на их сдачу туристам от всех владельцев или арендаторов недвижимости в комплексе.