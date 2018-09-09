Власти Парижа хотят запретить онлайн-сервис аренды жилья

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Власти Парижа рассматривают возможность введения запрета на аренду жилья через онлайн-сервис Airbnb в центральном районе города. Об этом пишет газета Le Parisien, ссылаясь на заместителя мэра французской столицы Яна Броссата.

Из-за того, что гости города все чаще останавливаются в квартирах и апартаментах, арендная плата для местных жителей становится слишком высокой.

Ян Броссат сказал, что справиться с этой проблемой поможет запрет на сдачу жилья туристам через онлайн-сервис в тех районах столицы, где расположены главные достопримечательности.

Ранее в Париже уже были приняты меры против интернет-сервиса по аренде жилья: владельцам квартир запретили сдавать их туристам более 120 дней в год.

В Амстердаме с 2019 года сдавать жилье в аренду через онлайн-сервисы можно будет не более 30 дней в году.

Ограничить работу онлайн-сервисов по сдаче жилья туристам ранее требовали жители Барселоны, мэрия Пальма-де-Майорки, а власти Марокко предлагают заставить онлайн-агрегаторы платить налоги.