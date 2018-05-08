Власти Марокко хотят обложить налогами Booking.com и Airbnb

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Власти Марокко намерены обложить налогом деятельность онлайн-агрегаторов, специализирующихся на аренде туристического жилья, сообщает АТОР.
Налог на онлайн-посредников планируют ввести в 2019 году. По данным марокканских властей, до 60% туристов, приезжающих в Марокко, обходят традиционные туристические услуги, выбирая бронирование онлайн – через Booking.com или снимая жилье на Airbnb. Таким образом, по мнению чиновников, местные отели и принимающие туроператоры лишаются потенциального дохода.
С помощью новых налоговых инструментов власти страны хотят вывести из "тени" не только нелегальные места размещения, но и повысить конкурентоспособность местных отелей. На фоне популярности Airbnb их загрузка снижается.
Подобную ситуацию в Марокко называют "новой реальностью, которая искажает стратегию развития туризма".
Выявлять "уклонистов от налогов" будут специальные тайные инспекторы и информаторы министерства внутренних дел. Нарушителям грозят большие штрафы.
Марокканский сектор туризма, являющийся для страны важным источником иностранной валюты, оценивается в 7 миллиардов долларов. На его долю приходится около 7% ВВП страны. В отрасли занято около 2,5 миллионов марокканцев.
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