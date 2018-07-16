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Мэрия города Пальма-де-Майорка запретит сдавать жилье туристам
18:1116.07.2018
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Пальма-де-Майорка
© Fotolia / vulcanus

МАДРИД, 16 июл – РИА Новости, Елена Шестернина. Мэрия города Пальма-де-Майорка (остров Майорка, Балеарские острова, Испания) всерьез занялась решением "туристического вопроса" — она запретит сдачу жилья туристам во всех многоквартирных домах.

Майорка
© Фото : pixabay/ castigatioxes
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Как сообщили РИА Новости в мэрии, новые правила начнут официально действовать уже с конца июля. "Мы вводим запрет на аренду туристического жилья в многоквартирных домах во всей Пальме", — рассказали в мэрии. Единственное исключение – те дома, которые полностью состоят из помещений для сдачи туристам. Штраф нарушителям может достигать 40 тысяч евро.

Кроме того, мэрия пытается убедить платформы для сдачи жилья, такие как Airbnb и Homeaway, не публиковать объявления о незаконной сдаче жилья туристам в городе. Впрочем, меры пока не особо работают. Многие арендодатели лишь отредактировали объявления, заменив слово "квартиры" на "апартаменты". Триста владельцев квартир, сдающих их без лицензии, уже оштрафованы.

"Мы хотим стабилизировать цены на жилье. За четыре года аренда выросла на 40%. Это создает проблемы для тех, кто хочет снять квартиру в долгосрочную аренду. Конечно, вам не могут запретить сдавать жилье. Но вы не можете этого делать без декларации, равно как и не можете сдавать туристическое жилье под видом долгосрочной аренды", — заявили в мэрии.

Молодая пара у компьютера
© Fotolia / baranq
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Еще одна мера – введение ограничений на количество мест в отелях. Еще в прошлом году мэрия ввела ограничения на открытие новых гостиниц. В частности, нельзя открыть новую гостиницу в историческом центре в доме, где более двадцати квартир.

В прошлом году Пальму посетили шесть миллионов туристов – это одно из самых популярных направлений в Испании. Туризм составляет 40% ВВП Майорки. "Проблема не в туристах, в туристической модели. Балеары, Пальма во многом живут за счет туризма, но это не значит, что не надо вводить ограничения", — сказал собеседник агентства.

Продолжает свою "борьбу с туристической моделью" и крайне левая молодежная организаций Arran, которая в прошлом году начала проводить – вслед за Барселоной – акции на Майорке. Акции, впрочем, довольно мирные. На прошлой неделе Arran объявила о начале новой летней кампании на Майорке, направленной на "сокращение числа круизных лайнеров" и "запрещение деятельности компаний, связанных с туристическим жильем". Официальное начало кампании заключалось в том, что активисты вывесили на одной из улиц города плакат "Это не туризмофобия, это классовая борьба" и зачитали манифест. Впрочем, еще за несколько дней до этого они вывесили плакат на туристическом автобусе по поводу недопустимости "засилья туристов в Каталонских землях".

Кафедральный собор Санта-Мария в городе Пальма-де-Мальорка
© Depositphotos / mireko
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Мэрия Пальмы, осуждающая акции левых радикалов, на число круизных лайнеров повлиять не может – это зависит от руководства порта. "Мы лишь можем предложить, чтобы прибывали не более четырех-пяти лайнеров в день. На борту одного лайнера от трех до четырех тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

Главный защитник мер, направленных на урегулирование массового туризма в городе, — мэр Антони Ногера. "Мы хотим, чтобы в Пальме могли жить ее жители. Мы думаем, что с нас начинается тенденция, ведь во многих городах в Европе та же проблема", — говорит он.

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