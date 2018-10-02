Получить визу в Россию станет проще. Поедут ли к нам иностранные туристы?

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Минэкономразвития, теперь курирующее Ростуризм, обозначило планы по облегчению визового режима для иностранных путешественников. Вариантов много: от отмены виз до аналога "паспорта болельщика", групповых туристических виз или электронных, которые действуют на Дальнем Востоке. Насколько сложно иностранцу оформить разрешение на въезд в страну и как скажется облегчение соответствующих процедур на турпотоке — в материале РИА Новости.

Визу получить пока непросто

Минэкономразвития предлагает включить в стратегию развития туризма до 2035 года пункт о безвизовом режиме для иностранцев, путешествующих по туристическим маршрутам России, сообщил журналистам глава ведомства Максим Орешкин.

Сейчас получить российскую визу жителю дальнего зарубежья не очень просто.

"Консульства более-менее лояльно относятся к туристам, но все равно приходится тратить время, деньги, посещать дипмиссии, — говорит директор отдела продаж туроператора в сфере въездного и внутреннего туризма Михаил Будянский. — Бывает, мы готовим документы, например, для 40 граждан Великобритании, а приезжают к нам 20 человек. Остальные, сталкиваясь с визовыми формальностями, предпочитают отложить поездку".

Как правило, для получения российской визы необходимы паспорт, приглашение, медицинский полис и заполненная анкета.

"Некоторые консульства требуют оригинал приглашения, то есть приходится оплачивать доставку, ждать", — поясняет эксперт.

Оптимистичные прогнозы

Сокращение визовых формальностей поможет развитию въездного туризма, уверен вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. "Уже действуют электронные визы на Дальнем Востоке, со следующего года они появятся и в Калининграде, — напоминает он. — Облегчение визового режима способно как минимум на десять процентов увеличить въездной турпоток, но рост может быть и 30 процентов, и выше. Это мы видим на примере ОАЭ, где упростили визовый режим для россиян, и турпоток вырос более чем на 50 процентов".

Эксперт называет различные варианты: от введения групповых виз до их полной отмены.

"Учитывая падение рубля, в России мог бы быть популярен туризм выходного дня, шоппинг, — сказал в эфире Sputnik руководитель проекта "Яндекс.Путешествия" Дмитрий Яковлев. — Это бы хорошо сработало для соседних стран — Финляндии, Норвегии, Польши, но их гражданам не разрешат въезжать без виз".

"Необходимо упрощение визового режима для граждан Франции, Германии и других стран Шенгена, — соглашается Михаил Будянский. — Безвизовый режим, например с ЮАР или Бразилией, не оказывает определяющего влияния на турпоток".

Эффект от мундиаля

Безусловно, турпоток в Россию в этом году определялся чемпионатом мира по футболу и введением Fan ID для болельщиков. Так, в период мундиаля страну посетили более 600 тысяч туристов из 83 государств. Каждый провел здесь в среднем 17 дней. В следующем году Россия рассчитывает на рост въездного турпотока, и облегчение визового режима этому поспособствует.

"Рост турпотока на 20 процентов — это наш самый осторожный прогноз. Опросы показывают, что многие болельщики, особенно из европейских стран, планируют еще раз посетить Россию, — заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. — Например, выяснилось, что 87 процентов гостей ЧМ из Франции хотели бы вернуться сюда снова".

"ЧМ-2018, конечно, послужит катализатором роста туристического спроса на Россию со стороны иностранцев", — пояснял ранее заместитель генерального директора одного из ведущих туроператоров в России, странах СНГ и Балтии Александр Курносов.

Но, по мнению эксперта, этот эффект будет краткосрочным, если он не подкрепляется "использованием других инструментов продвижения национального турпродукта, развитием его качества и конкурентной ценой".