Облегчение визового режима: ждать ли увеличения потока туристов в Россию?

Аналог "паспорта болельщика", виза-онлайн или упрощенное оформление туроператором – меры облегчения визового режима для туристов, которые разрабатывают в Минэкономразвития. Увеличится ли турпоток в Россию, обсуждаем в эфире радио Sputnik.

Минэкономразвития РФ прорабатывает механизмы смягчения визового режима. Новую стратегию планируется разработать на период до 2035 года. Как сообщает РБК, один из вариантов – использование аналога "паспорта болельщика", который граждане зарубежных стран получали для поездок на Чемпионат мира по футболу в России.

Кроме того, обсуждается возможность оформления электронной визы-онлайн. Сейчас такой возможностью могут воспользоваться граждане лишь 18 стран и только на Дальнем Востоке России. Практику предлагают распространить на всю страну и расширить число стран-участниц. Ускоренное оформление виз по обращениям уполномоченных туроператоров – еще одна из возможных мер.

О том, увеличится ли поток иностранных туристов в Россию, если предложенные меры будут реализованы, в эфире радио Sputnik беседуем с руководителем проекты "Яндекс.Путешествия" Дмитрием Яковлевым.

Смотрите полную версию беседы:



