Они вернутся! Ждать ли России наплыва иностранных туристов после ЧМ-2018

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Светлана Баева. "Непал, Малайзия, Африка… А вот в Россию ехать мы боялись", — цитируют в крупной туркомпании европейских болельщиков. Реакция гостей чемпионата позволяет делать оптимистические прогнозы: многие вернутся сюда как туристы. Эксперты ожидают увеличения турпотока в следующем году минимум на 20 процентов. О том, как повлиял футбол на иностранцев и чем их могут привлечь российские города, — в материале РИА Новости.

Осторожный прогноз

"Рост турпотока на 20 процентов — это наш самый осторожный прогноз. Опросы показывают, что многие болельщики, особенно из европейских стран, планируют еще раз посетить Россию, — говорит исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. — Например, выяснилось, что 87 процентов гостей ЧМ из Франции хотели бы вернуться сюда снова".

Эксперты также уверены: болельщики привезут с собой друзей, родственников. Поможет и сарафанное радио.

"Чемпионат, который прошел великолепно, безусловно, окажет самое непосредственное влияние на отрасль. От всех болельщиков, с которыми мы работали, а это гости из Латинской Америки, Хорватии, Франции и других стран, мы слышали одно: "Не ожидали!" — рассказывает директор отдела продаж туроператора в сфере въездного и внутреннего туризма Михаил Будянский. — Пока рано говорить о конкретных цифрах. Довольные болельщики должны вернуться домой, поделиться впечатлениями с друзьями, посетить турагентство. Думаю, можно ждать увеличения числа запросов на 2019 год".

Закрепить эффект

Кроме того, по его словам, многие болельщики, в частности из Хорватии, приезжали в Россию на очень короткое время, иногда даже не останавливались в гостиницах. Жаловались, что почти ничего не увидели, и, естественно, собираются вернуться.

Кстати, этому должно поспособствовать предложение Владимира Путина предоставить иностранным обладателям паспорта болельщика право многократного безвизового въезда в Россию до конца года. На этой неделе соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Майя Ломидзе отметила, что это особенно актуально для ближайших стран, с прямыми перелетами в Россию.

Откуда приедут и куда направятся

После ЧМ-2018 может вырасти число гостей из Саудовской Аравии, Египта, Южной Кореи, Японии. Заместитель гендиректора по туризму круизной компании Светлана Гончарова отметила, что, например, речными круизами по России интересуются в основном европейцы, но сейчас заметно повышение спроса со стороны граждан азиатских стран.

Но и турпоток из Европы увеличится, в том числе за счет Германии, Великобритании, Хорватии, Франции.

По словам Майи Ломидзе, к чемпионату построили 24 новые гостиницы. Если с заполнением отелей в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Казани, Сочи и Калининграде проблем, скорее всего, не будет, то, например, Саранску, Волгограду и Нижнему Новгороду придется приложить усилия, чтобы номера не пустовали.

Михаил Будянский отметил, что основной турпоток приходится на Москву и Санкт-Петербург: "Девяносто процентов иностранных гостей едут в столицы, посещая соседние города, например, по маршруту Золотого кольца, Новгород Великий". Имидж страны на мировой арене поменялся, и это нужно использовать.

"К чемпионату построили девять стадионов, — поясняет Майя Ломидзе. — Эти объекты не имеют прямого отношения к туризму, но, например, в Мюнхене стадион Allianz Arena, где проходили матчи чемпионата мира 2006 года, интересует приезжих круглый год". Туда водят экскурсии, туристы посещают раздевалку футбольного клуба "Бавария", выходят на поле, осматривают кабину комментаторов.

"Екатеринбург интересен историей царской семьи Романовых, Саранск способен привлечь этникой и футбольной темой, — продолжает Майя Ломидзе. — Фанатам можно предложить посещение гостиницы и даже номера, где жил Криштиану Роналду".

Кстати, по сообщениям местной прессы, он отказался от люкса и остановился в стандартном номере, стоимостью 4300 рублей в сутки.

"Зов Торамы"

Мордовия, не дожидаясь окончания чемпионата, сформировала туристическое предложение, основанное на экскурсионной программе "Зов Торамы" (торама — древний духовой музыкальный инструмент), которая пользовалась успехом у болельщиков.

Публикация от ТИЦ МОРДОВИИ (@turizm_rm) 24 Июн 2018 в 6:29 PDT

"С 20 июля туристы и жители Мордовии услышат "Зов Торамы" на экскурсию, — сообщается на странице Туристско-информационного центра Мордовии. — Брендовый маршрут вобрал все интересные места Мордовии. Этот увлекательный тур несет в своем названии старинную легенду, связанную с мордовской землей, которую предстоит увидеть туристам". Пока запланировано десять сборных туров с конца июля по конец октября.

"Эффект отложенного спроса работает, и в августе-октябре иностранных туристов будет на десять-пятнадцать процентов больше, чем в прошлом году", — поясняет заместитель генерального директора одного из ведущих туроператоров по приему в России, странах СНГ и Балтии Александр Курносов.

Будет поздно

Эксперты подчеркивают, что и другим городам, да и России в целом закреплять успех от чемпионата нужно уже сейчас, в следующем году будет поздно.

"ЧМ-2018, безусловно, послужит катализатором роста туристического спроса на Россию со стороны иностранцев, — говорит Александр Курносов. — Но по опыту предыдущих чемпионатов можно сказать, что этот эффект краткосрочный, если не подкрепляется использованием других инструментов продвижения национального турпродукта, развитием его качества и конкурентной ценой".