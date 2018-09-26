Туризм
НовостиПроблемыМаршрутыЗвездыЕдаАнонсыВпечатленияФото
Туризм
Хулиганам подрежут крылья. Авиакомпании открыли черные списки пассажиров
08:0026.09.2018
(обновлено:08:09 26.09.2018)
01640
Мужчина наблюдает за взлетающим самолетом
© Fotolia / peshkova

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Светлана Баева. Хулиган приставал к соседу: толкал, складывал на его столик мусор, снял обувь и положил ноги на подлокотники расположенного впереди кресла, на замечания отвечал нецензурной бранью. Обычно таким путешественникам выписывали штраф, пусть и большой. Теперь их могут не допустить к перелету — первые три пассажира уже попали в черный список авиакомпании "Аэрофлот". Скоро еще четверо окажутся персонами нон грата. О том, чем это грозит дебоширам, — в материале РИА Новости.

Устроил дебош, оскорблял экипаж

© Depositphotos / cunaplusНедовольный пассажир в аэропорту
© Depositphotos / cunaplus
Недовольный пассажир в аэропорту

Российским авиаперевозчикам предоставили право составлять списки хулиганов и отказывать им в перевозке на год.

Взлет самолета. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Российские авиакомпании получили право составлять "черные списки" дебоширов

"Мы, к сожалению, открыли черный список. Сейчас в нем три пассажира: двое устроили дебош на рейсе Москва — Алма-Ата, принято решение об административном наказании. Они уже не будут летать нами год", — сообщил гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев. Третий пассажир не просто устроил дебош на рейсе Москва — Уфа, но еще и оскорблял экипаж.

Буйный пассажир на борту — не редкость. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта ИАТА, с 2007 по 2016 год на воздушных судах зарегистрировано более 58 тысяч инцидентов. Дебоширы применяли силу в отношении членов экипажа и других пассажиров, оскорбляли окружающих, не соблюдали инструкции по технике безопасности.

Суд примет решение

© РИА Новости / Андрей СтаростинПерейти в фотобанкСудебный молоток
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Судебный молоток

По закону попасть в черный список можно за невыполнение распоряжений командира воздушного судна, хулиганство на борту (угрозы, драки, оскорбления) и действия, угрожающие безопасной эксплуатации воздушного судна, — например,  попытка покинуть самолет, что случается с нетрезвыми пассажирами.

Пассажиры в самолете. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Самолет лоукостера "Победа" совершил вынужденную посадку из-за дебошира

Командир лайнера обязан зафиксировать нарушение и передать хулигану копию уведомления (если тот отказывается, сделать отметку об этом). Потом — суд, и лишь после решения о привлечении к уголовной или административной ответственности перевозчик имеет право в течение 30 дней внести дебошира в черный список. Пассажир получит об этом уведомление.

Хотя есть несколько причин, которые позволят подняться на борт даже внесенному в стоп-лист:

— если пассажир возвращается в Россию, а другого способа сделать это нет;
— он летит на лечение или обратно;
— причина полета — похороны близкого родственника или сопровождение инвалида;
— его депортируют.

Все это необходимо подтвердить документально.

Через год авиахулиган вновь сможет покупать билеты на общих основаниях. Кроме того, он вправе обжаловать в суде решение авиаперевозчика.

Персона нон грата навсегда

© AP Photo / Michael ProbstСотрудники полиции в аэропорту Франкфурта, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Сотрудники полиции в аэропорту Франкфурта, Германия
Пассажиры с багажом в международном аэропорту Пекина Шоуду, Китай. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong
В Китае опубликовали первый черный список пассажиров

У зарубежных авиакомпаний свои списки дебоширов. Так, например, канадец Гийом Бутин был навсегда внесен в стоп-лист Air Canada за то, что, опоздав на рейс, агрессивно себя вел.

Штрафы за дебош на борту, как правило, весьма внушительны: например, в США — до 25 тысяч долларов.

Технология отработана

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСамолет заходит на посадку в международном аэропорту Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Самолет заходит на посадку в международном аэропорту Казани

"Черный список поможет снизить количество противозаконных действий во время перелета", — поясняет РИА Новости глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Он напоминает, что есть штрафные санкции (от 150 тысяч рублей). Авиакомпании предъявляют и финансовые претензии к пассажирам, так как несут существенные затраты по дозаправке лайнера, аэронавигации, теряют на несостоявшихся стыковках с другими рейсами, если из-за дебоширов приходится экстренно сажать самолет.

Девушка в аэропорту
© Depositphotos / kasto
Как получить компенсацию за задержку рейса

Эксперт поясняет, что технология отработана, агенты авиакомпании получают информацию о внесении пассажиров в черные списки и выполняют предписания перевозчика — это мировой опыт.

"Мы пока ничего не получали от "Аэрофлота", — рассказывает руководитель авианаправления онлайн-сервиса путешествий Леонид Рябоштан. — Взаимодействие происходит так: перевозчик направляет нам стоп-лист, мы загружаем данные в нашу базу, и если человек пытается приобрести билет на рейс этой авиакомпании, система просто не позволяет ему это сделать. По подобной схеме мы работаем с несколькими зарубежными перевозчиками".

Средства фиксации

© Fotolia / VIPDesignМужчина в наручниках
© Fotolia / VIPDesign
Мужчина в наручниках

Черные списки и большие штрафы — это решение проблемы постфактум. В России во время полета пассажирам иногда приходится справляться с хулиганами самостоятельно.

Девушка в самолете
© Depositphotos / vsurkov
Как побороть аэрофобию: лайфхаки от бортпроводников и психологов

"Всех бортпроводников — и мужчин, и женщин — учат одному и тому же. Но, конечно, желательно, чтобы на борту были не только девушки. Мужчине легче успокоить дебошира", — рассказывает РИА Новости бортпроводница Анастасия.

В августе авиадебошир пытался устроить драку на рейсе Москва — Бангкок. Пассажиры помогли экипажу утихомирить нарушителя и зафиксировать подручными средствами в кресле до конца полета.

"В южнокорейских и австралийских авиакомпаниях более жестко наводят порядок на борту, — говорит заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. — Там применяют электрошокеры, в некоторых странах пристегивают людей к сиденьям пластиковыми креплениями, чтобы обездвижить".

Подписка
Наши страницы в соцсетях
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство „Россия сегодня“» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена