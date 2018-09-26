Хулиганам подрежут крылья. Авиакомпании открыли черные списки пассажиров

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Светлана Баева. Хулиган приставал к соседу: толкал, складывал на его столик мусор, снял обувь и положил ноги на подлокотники расположенного впереди кресла, на замечания отвечал нецензурной бранью. Обычно таким путешественникам выписывали штраф, пусть и большой. Теперь их могут не допустить к перелету — первые три пассажира уже попали в черный список авиакомпании "Аэрофлот". Скоро еще четверо окажутся персонами нон грата. О том, чем это грозит дебоширам, — в материале РИА Новости.

Устроил дебош, оскорблял экипаж

Российским авиаперевозчикам предоставили право составлять списки хулиганов и отказывать им в перевозке на год.

"Мы, к сожалению, открыли черный список. Сейчас в нем три пассажира: двое устроили дебош на рейсе Москва — Алма-Ата, принято решение об административном наказании. Они уже не будут летать нами год", — сообщил гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев. Третий пассажир не просто устроил дебош на рейсе Москва — Уфа, но еще и оскорблял экипаж.

Буйный пассажир на борту — не редкость. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта ИАТА, с 2007 по 2016 год на воздушных судах зарегистрировано более 58 тысяч инцидентов. Дебоширы применяли силу в отношении членов экипажа и других пассажиров, оскорбляли окружающих, не соблюдали инструкции по технике безопасности.

Суд примет решение

По закону попасть в черный список можно за невыполнение распоряжений командира воздушного судна, хулиганство на борту (угрозы, драки, оскорбления) и действия, угрожающие безопасной эксплуатации воздушного судна, — например, попытка покинуть самолет, что случается с нетрезвыми пассажирами.

Командир лайнера обязан зафиксировать нарушение и передать хулигану копию уведомления (если тот отказывается, сделать отметку об этом). Потом — суд, и лишь после решения о привлечении к уголовной или административной ответственности перевозчик имеет право в течение 30 дней внести дебошира в черный список. Пассажир получит об этом уведомление.

Хотя есть несколько причин, которые позволят подняться на борт даже внесенному в стоп-лист:

— если пассажир возвращается в Россию, а другого способа сделать это нет;

— он летит на лечение или обратно;

— причина полета — похороны близкого родственника или сопровождение инвалида;

— его депортируют.

Все это необходимо подтвердить документально.

Через год авиахулиган вновь сможет покупать билеты на общих основаниях. Кроме того, он вправе обжаловать в суде решение авиаперевозчика.

Персона нон грата навсегда

© AP Photo / Michael Probst Сотрудники полиции в аэропорту Франкфурта, Германия © AP Photo / Michael Probst Сотрудники полиции в аэропорту Франкфурта, Германия

У зарубежных авиакомпаний свои списки дебоширов. Так, например, канадец Гийом Бутин был навсегда внесен в стоп-лист Air Canada за то, что, опоздав на рейс, агрессивно себя вел.

Штрафы за дебош на борту, как правило, весьма внушительны: например, в США — до 25 тысяч долларов.

Технология отработана

"Черный список поможет снизить количество противозаконных действий во время перелета", — поясняет РИА Новости глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Он напоминает, что есть штрафные санкции (от 150 тысяч рублей). Авиакомпании предъявляют и финансовые претензии к пассажирам, так как несут существенные затраты по дозаправке лайнера, аэронавигации, теряют на несостоявшихся стыковках с другими рейсами, если из-за дебоширов приходится экстренно сажать самолет.

Эксперт поясняет, что технология отработана, агенты авиакомпании получают информацию о внесении пассажиров в черные списки и выполняют предписания перевозчика — это мировой опыт.

"Мы пока ничего не получали от "Аэрофлота", — рассказывает руководитель авианаправления онлайн-сервиса путешествий Леонид Рябоштан. — Взаимодействие происходит так: перевозчик направляет нам стоп-лист, мы загружаем данные в нашу базу, и если человек пытается приобрести билет на рейс этой авиакомпании, система просто не позволяет ему это сделать. По подобной схеме мы работаем с несколькими зарубежными перевозчиками".

Средства фиксации

Черные списки и большие штрафы — это решение проблемы постфактум. В России во время полета пассажирам иногда приходится справляться с хулиганами самостоятельно.

"Всех бортпроводников — и мужчин, и женщин — учат одному и тому же. Но, конечно, желательно, чтобы на борту были не только девушки. Мужчине легче успокоить дебошира", — рассказывает РИА Новости бортпроводница Анастасия.

В августе авиадебошир пытался устроить драку на рейсе Москва — Бангкок. Пассажиры помогли экипажу утихомирить нарушителя и зафиксировать подручными средствами в кресле до конца полета.

"В южнокорейских и австралийских авиакомпаниях более жестко наводят порядок на борту, — говорит заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. — Там применяют электрошокеры, в некоторых странах пристегивают людей к сиденьям пластиковыми креплениями, чтобы обездвижить".