"Аэрофлот" внес первых трех пассажиров в черный список дебоширов

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. "Аэрофлот" внес первых трех пассажиров в "черный список" за дебош на борту, еще четверо находятся на рассмотрении, заявил журналистам гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

Поправки в Воздушный кодекс РФ, позволяющие авиакомпаниям вести "черные списки" деструктивных пассажиров и отказывать им в перевозке, вступили в силу 4 июня 2018 года.

"Мы, к сожалению, открыли "черный список". У нас сейчас в "черном списке" находятся три пассажира: это два пассажира, которые устроили дебош на рейсе Москва-Алматы, и по ним принято решение об административном наказании. Они уже не будут летать нами год. И третий пассажир — это пассажир, по которому возбуждено уголовное дело (по 213 статье "Хулиганство" — ред.), он не просто устроил дебош, он еще и оскорблял наш экипаж, по нему принято судом решение о возбуждении уголовного дела, и он также внесен в "черный список", это пассажир рейса Москва-Уфа", — сообщил Савельев.

По его словам, еще четверо пассажиров находятся на рассмотрении о внесении в "черный список". Также глава перевозчика добавил, что данные пассажиры не смогут летать год только авиакомпанией "Аэрофлот", на остальные компании группы это не распространяется, так как в настоящий момент нет закона об объединении "черных списков" перевозчиков.

Однако, продолжил гендиректор, есть исключения, при которых дебоширы могут воспользоваться услугами "Аэрофлота". "Есть изъятия в законе, когда у них есть необходимость вылететь и ничем другим они не могут, — это смерть родственника, есть специальный список изъятий, по которому они могут вылететь — по случаю болезни, но это надо доказывать, это не так все просто", — отметил Савельев.