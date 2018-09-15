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Осторожно: вкусно и опасно! Самые нездоровые кухни мира
13:3315.09.2018
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Девушка ест гамбургер
© Depositphotos / Kzenon

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Копченные ребрышки и сосиски, жаренная картошка, пахлава и нуга — местная кухня манит туристов яркими и необычными вкусами. Но не все национальные блюда одинаково полезны. Самые нездоровые кухни мира – в материале РИА Новости.

Чехия

CC BY 2.5 / Paul Asman and Jill Lenoble / sausages outside Prague castleЧешские колбаски
CC BY 2.5 / Paul Asman and Jill Lenoble / sausages outside Prague castle
Чешские колбаски

Эта сытная кухня с сочно-сладкими десертами, кажется, одна из самых калорийных в мире: чего только стоит жирная запеченная рулька, кнедлики и утопенцы – маринованные сосиски, а также всевозможные вариации на тему сдобного теста, и, конечно же, национальный напиток – пиво. А вот свежих овощей, как и легких гарниров, чехам недостает. Отсюда – довольно высокий уровень ожирения в стране.

США

© Depositphotos / VadimVaseninГамбургер
© Depositphotos / VadimVasenin
Гамбургер

Многие традиционные блюда американской кухни – например, картофель фри, запеканки, пюре – были заимствованы в XVII—XVIII веках из английской кухни. Также молодая нация довольно быстро адаптировала для себя рецепты из Германии ("бифштексы по-гамбургски"), Италии (паста и пицца), Китая (жареный рис). В итоге, получилась смесь из всего "самого вкусного", но, увы, не полезного.

Германия

© AFP 2018 / DPA/Jan WoitasЖареные колбаски на барбекю в Восточной Германии
© AFP 2018 / DPA/Jan Woitas
Жареные колбаски на барбекю в Восточной Германии

Германия – еще одна страна с калорийными национальными блюдами, среди которых свиная рулька, колбаски и сосиски, шницель, картофельный салат, Шварцвальдский вишневый торт. При этом две трети потребляемого немцами мяса приходится на свинину, 20% – на птицу и только 15% — на говядину. Запивают все это пивом, о котором местные жители говорят: "Если бы у Адама было пиво, он бы никогда не съел яблоко".  У современных немцев есть этот пенный напиток, а вот овощей и фруктов в их рационе недостаточно.

Бельгия

© AFP 2018 / Emmanuel DunandПроизводство шоколада на шоколадной фабрике Benoit Nihant's в Авансе, Бельгия
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand
Производство шоколада на шоколадной фабрике Benoit Nihant's в Авансе, Бельгия

Местные жители дома предпочитают есть простую сытную пищу, похожую на немецкую: тушеную крольчатину, гуляш, бифштексы, пироги, а в ресторанах, которых в стране очень много, выбирают утонченные блюда, часто – заимствованные из Франции. Но Бельгия знаменита, в первую очередь, шоколадом, вафлями и картофелем фри, которые бельгийцы едят в большом количестве.

Венгрия

© AFP 2018 / Attila KisbenedekТрадиционные жареные гусиные ножки с тушеной красной капустой в Будапеште
© AFP 2018 / Attila Kisbenedek
Традиционные жареные гусиные ножки с тушеной красной капустой в Будапеште

Гуляш, куриный паприкаш, халасле (уха), мясо по-будапештски, запеченные макароны с мясом – перечисление традиционных блюд Венгрии красноречиво говорит о пристрастии местных жителей. Прибавьте к этому любовь к специям, калорийным соусам, а также хлебу и мучному. Из-за этого венгры считаются нацией, которая больше всех в Европе страдает от лишнего веса. С 2011 года в стране действует так называемый налог для поддержки общественного здоровья – акциз на содержание сахара, соли и метилксантинов (к ним относится, кроме прочего, кофеин) в подготовленных к упаковке продуктах. Как говорят эксперты, около трети потребителей снизили объемы покупок соответствующих товаров.

Аргентина

© AP Photo / Luis HenaoГамбургер на огне в ресторане Аргентины
© AP Photo / Luis Henao
Гамбургер на огне в ресторане Аргентины

Местное мясо считается одним из лучших в мире. Оно составляет основу каждодневного рациона аргентинцев, которые предпочитают готовить из него множество блюд. Как рассказывают путешественники, в разных регионах редко можно встретить один и тот же рецепт, поэтому во время гастрономических туров нужно посещать разные регионы страны. Но учтите, что аргентинская кухня тяжела: много жиров и простых углеводов, много сахара и белого хлеба, мало клетчатки.

Арабские страны

© AP Photo / Larry CroweПахлава
© AP Photo / Larry Crowe
Пахлава

Кухня стран Аравийского полуострова и Ближнего востока в большинстве своем — довольно здоровая. Арабы едят салаты из свежих овощей, тушеную говядину, баранину, хумус, бобовые, но также и жирные похлебки, люля-кебаб. А вот знаменитые восточные сладости: пахлава, нуга, печенье из фиников, мухаллабия (пуддинг) при чрезмерном потреблении могут вызвать проблемы со здоровьем.

Белоруссия

CC BY 2.0 / Daniel Spils / ДраникиДраники
CC BY 2.0 / Daniel Spils / Драники
Драники

Пристрастие белорусов к картофелю – повод для шуток и анекдотов. Местные жители и правда довольно часто используют этот корнеплод в рационе, его не назовешь низкокалорийным продуктом. Частое употребление картофеля, тем более — вместе с маслом, сметаной и мясом, может быть причиной ожирения.

Монголия

© AFP 2018 / Joel SageМонгольская женщина готовит еду в юрте
© AFP 2018 / Joel Sage
Монгольская женщина готовит еду в юрте

Кухня этой страны не столько нездоровая, сколько несбалансированная. Ее основа — жирное мясо и кисломолочные продукты при практически полном отсутствии овощей, особенно свежих. Даже чай монголы пьют с молоком. Самогон также делают из молока.

Туркменистан, Киргизия, Казахстан

CC BY 2.0 / David Stanley / Baking BreadВыпечка туркменского хлеба — чурека
CC BY 2.0 / David Stanley / Baking Bread
Выпечка туркменского хлеба — чурека

В этих странах предельно простая и суровая кухня: рис, мясо, хлеб и выпечка, в том числе и жареная. Овощей и фруктов едят совсем немного — их большая часть отправляется на экспорт.

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