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Бить акулу в нос? Как спастись при встрече с хищником
08:0006.09.2018
(обновлено:08:15 06.09.2018)
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Тигровая акула
© Depositphotos / thediver123

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Светлана Баева. Туристы могут встретить акул на многих популярных курортах. Нападения на человека происходят в США, Китае, Австралии, Таиланде и других странах, ежегодно 100-150 случаев. О том, где водятся самые опасные акулы и как спастись при встрече с ними, — в материале РИА Новости.

И в открытом море, и на шельфе

© AP Photo / Jason C. MillerАкулы на пляже Мирамар-Бич во Флориде, США
© AP Photo / Jason C. Miller
Акулы на пляже Мирамар-Бич во Флориде, США

"Опасна практически любая точка Мирового океана в тропической зоне, в том числе и популярные у туристов курорты, — говорит профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин. — Атоллы в Тихом океане, Карибское море — это типичный ареал обитания крупных акул. В субтропиках также есть шанс встретить морских хищников, а формально сюда и Черное море относится".

Но в некоторых местах люди сталкиваются с акулами особенно часто.

Австралия (Большой Барьерный риф, пляжи Золотого Берега)

CC BY 2.0 / Herry Lawford / Burleigh HeadsПобережье Голд-Кост в Австралии
CC BY 2.0 / Herry Lawford / Burleigh Heads
Побережье Голд-Кост в Австралии
Акула
© Fotolia / alexandro900
В Австралии акула напала на кайтсерфингиста и потеряла зуб

"В районе Большого Барьерного рифа большое видовое разнообразие морских обитателей, много рыбы и, соответственно, акул, — продолжает Кирилл Кузищин. — Их плотность там очень высока и велика вероятность нападения".

Летом этого года в Австралии большая белая акула атаковала кайтсерфингиста. Он не пострадал, морская хищница пыталась прокусить кайтсерфинг. На память оставила "визитную карточку" — зуб.

Побережье Южной Африки (от Намибии до Мозамбика, включая ЮАР)

CC BY 2.0 / Tim Sheerman-Chase / CIMG0142 Great White Shark Near The BoatАттракцион "Дайвинг с акулами" в Южной Африке
CC BY 2.0 / Tim Sheerman-Chase / CIMG0142 Great White Shark Near The Boat
Аттракцион "Дайвинг с акулами" в Южной Африке

По словам эксперта, здесь обитают песчаные акулы и другие опасные для человека морские хищники.

Один из популярных туристических аттракционов у берегов ЮАР — погружение в клетках к большим белым акулам. В качестве приманки разливают кровь, она вызывает у хищниц аппетит и агрессию.

В 2015 году большая белая акула напала на профессионального серфингиста Мика Фэннинга.

США (пляжи Флориды, Калифорнии и Гавайи)

© AP Photo / Caleb JonesАкула и несколько угрей на дне возле подводного вулкана у берегов острова Гавайи
© AP Photo / Caleb Jones
Акула и несколько угрей на дне возле подводного вулкана у берегов острова Гавайи

Богатые морскими обитателями воды, а также огромное число туристов, серфингистов, дайверов — вот почему люди постоянно встречаются с акулами в этом регионе.

Частые встречи

© AFP 2018 / Gianluigi GuerciaАттракцион "Дайвинг с акулами" в Кейптауне, Южная Африка
© AFP 2018 / Gianluigi Guercia
Аттракцион "Дайвинг с акулами" в Кейптауне, Южная Африка
Пляж в Хургаде, Египет
© РИА Новости / Мария Косарева
Редкая акула привлекает туристов-дайверов в Египет

По данным Shark Attack Data, у берегов Австралии с 1900 по 2015 год зафиксировано более 900 неспровоцированных нападений акул на людей. Это меньше, чем в США (1657), но зато в Австралии более 250 инцидентов закончились гибелью человека. В США летальных исходов всего 144. У побережья Южной Африки из 400 инцидентов летальных 100.

Нападение признают спровоцированным, если человек первым вступает в контакт с хищником — пытается сфотографировать, поймать его.

Но чаще случаются спонтанные атаки. "Акулы питаются тунцами, морскими котиками и могут спутать с ними человека, — говорит дайвер Катерина Рышкова. — Пробуют его на вкус, уплывают, а раненый умирает от потери крови".

"Все зависит от вида акулы, ее настроения, состояния. Белая акула питается ластоногими и способна напасть на человека, спутав его с тюленем", — подтверждает главный специалист лаборатории сенсорных систем позвоночных Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Олег Савинкин.

Опасность везде

© Depositphotos / izanbarПогружение в клетке к большим белым акулам
© Depositphotos / izanbar
Погружение в клетке к большим белым акулам

В этом году в Египте неподалеку от Марса-эль-Алама нашли останки 41-летнего туриста из Чехии, растерзанного акулой. В этой стране зафиксированы случаи нападения морских хищников на людей также в 2010 и 2015 году.

Вид на пляж в Таиланде. Архивное фото
© Depositphotos / wandee007
В Таиланде закрыли популярный у туристов пляж из-за нападения акулы

В Таиланде этой весной, в апреле, из-за нападения акулы на туриста из Норвегии закрыли на 20 дней пляж Сай Ной. А молодые бычьи акулы атаковали людей в районе островов Пхукет и Самуи.

В Китае на курорте Дадунхай огромная акула заплыла на мелководье и пыталась напасть на отдыхающих.

"При погружениях на Мальдивах мы наблюдали около двадцати акул за раз, много хищников видели и в районе Галапагосских островов", — добавляет Катерина Рышкова.

Уникальный случай произошел на соревнованиях по подводной охоте в Приморье. Участник чемпионата вырвал подстреленную рыбу из пасти сельдевой акулы. Ни человек, ни хищная рыба не пострадали. Акулу испугал катер, она ушла, покусав ласты охотнику.

Шанс на спасение есть

© Depositphotos / info@elsa.co.zaБелая акула
© Depositphotos / info@elsa.co.za
Белая акула

Главное правило при встрече с акулой: быстро выходить из воды. Человек в чужеродной стихии, акула — в своей. Классическая атака — плавник над водой — клише из фильмов и романов, говорят эксперты.

"Если вы находитесь на мелководье, нужно как можно быстрее выбежать на берег. На глубокой воде — подняться на палубу, — поясняет Кирилл Кузищин. — Относительно безопасная глубина — метр".

Китовая акула
© Fotolia / diverstef
На Филиппинах норвежского туриста чуть не засосало в пасть китовой акулы

Олег Савинкин отмечает, что главное не паниковать, не делать резких движений. "Если акула нарезает круги вокруг человека, она им интересуется, а если опускает нижнюю челюсть — готовится к атаке", — уточняет он. Болевые точки акулы: глаза и нос. Туда и нужно бить, если нападение все же произошло.

"Главное — нырять и плавать там, где это разрешено. Обстановку мониторят специальные службы, используя дроны", — добавляет Катерина Рышкова.

Майорка
© Фото : pixabay/ castigatioxes
Синяя акула вызвала панику на пляже на Майорке в Испании

Global Shark Attack File рекомендует купаться только там, где это делают местные жители, не в одиночку и исключительно днем. Купания в мутной воде, вблизи устьев рек, возле пристаней нужно избегать. Не следует близко подплывать к отмелям. Еще один совет экспертов: "Не загоняйте акулу в угол и не отрезайте ей путь к открытой воде".

© AP Photo / Audrey McAvoyПредупреждение об акулах на пляже парка Макаха-Бич на Гавайях
© AP Photo / Audrey McAvoy
Предупреждение об акулах на пляже парка Макаха-Бич на Гавайях

Но акулы не повод не заходить в море. На уважающих себя курортах есть службы спасения, обеспечивающие безопасность прибрежных вод. Пляжи огораживают специальными сетями, акул отслеживают, в том числе с помощью радаров и вертолетов. О том, что хищник близко, предупредят спасатели, специальные флаги и таблички.

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