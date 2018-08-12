В Приморье подводный охотник не поделил добычу с двухметровой акулой

Лакедра, вырванная у акулы во время соревнований по подводной охоте в Приморье

Лакедра, вырванная у акулы во время соревнований по подводной охоте в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. Переполох с двухметровой акулой на соревнованиях по подводной охоте в Приморье произошел из-за того, что один из участников не захотел отдавать ей свою добычу – пойманную в зачет состязаний рыбу, рассказал РИА Новости президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин.

По его словам, участник чемпионата по подводной охоте Александр Ширин вырвал подстреленную рыбу из пасти акулы, этот инцидент мог завершиться неприятностями, но в итоге ни человек, ни хищная рыба не пострадали.

"Проходили соревнования по подводной охоте. Участник подстрелил лакедру — это рыба типа тунца. Вышла сельдевая акула 2-2,5 метра и хотела съесть эту лакедру. Подводный охотник не захотел ее отдавать, вырвал у нее изо рта свою рыбу, поднял панику. Пришел катер и испугал акулу. Акула покусала ласты охотнику, но ушла. Не пострадала ни акула, ни охотник", — рассказал Анашкин.

По словам президента федерации, рыба сдана в зачет соревнований, Ширин в итоге занял второе место.

"Это была сельдевая акула. Она могла покусать и убить человека", — подчеркнул опасность подобной ситуации собеседник агентства.