МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Гибель чешского туриста из-за акулы расследуется египетской полицией, по словам пресс-секретаря МИД Чехии Микаэлы Лагроновой, на основании итогов разбирательства будут сформированы определенные рекомендации для граждан, посещающих Египет, сообщает АТОР.
Ранее стало известно, что турист из Чехии был убит акулой на популярном египетском курорте Марса-Алам в 20 километрах от берега во время погружения с аквалангом. Останки мужчины были обнаружены на пляже курортного города.
Одним из косвенных виновников трагедии называют местное судно, которое перевозило домашний скот: по предварительным данным, его команда сбросила трупы умерших животных в прибережных водах. Эта "добыча" и привлекла акул, одна из которых напала на туриста. Команда судна задержана. Пляж, на который в пятницу вынесло останки несчастного, закрыт. Акулу-людоеда ищут.
По оценке чешских туроператоров, реакция туристов на ЧП будет понятна в ближайшие дни. По мнению турбизнеса, большинство туристов займет "прагматичную позицию": массовой аннуляции туров не будет.
"Как это ЧП повлияет на продажу поездок в Египет, будет ясно только на следующей неделе", — заявил Петр Жатны из туристической компании Alexandria. По его словам, пока "никто не хочет отменять туры".
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.