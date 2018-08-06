МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Гибель чешского туриста из-за акулы расследуется египетской полицией, по словам пресс-секретаря МИД Чехии Микаэлы Лагроновой, на основании итогов разбирательства будут сформированы определенные рекомендации для граждан, посещающих Египет, сообщает АТОР.

Ранее стало известно, что турист из Чехии был убит акулой на популярном египетском курорте Марса-Алам в 20 километрах от берега во время погружения с аквалангом. Останки мужчины были обнаружены на пляже курортного города.

Одним из косвенных виновников трагедии называют местное судно, которое перевозило домашний скот: по предварительным данным, его команда сбросила трупы умерших животных в прибережных водах. Эта "добыча" и привлекла акул, одна из которых напала на туриста. Команда судна задержана. Пляж, на который в пятницу вынесло останки несчастного, закрыт. Акулу-людоеда ищут.

По оценке чешских туроператоров, реакция туристов на ЧП будет понятна в ближайшие дни. По мнению турбизнеса, большинство туристов займет "прагматичную позицию": массовой аннуляции туров не будет.

"Как это ЧП повлияет на продажу поездок в Египет, будет ясно только на следующей неделе", — заявил Петр Жатны из туристической компании Alexandria. По его словам, пока "никто не хочет отменять туры".