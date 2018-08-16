Въездной турпоток в Россию вырос и составил почти 15 миллионов человек

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Общий въездной поток иностранных граждан в Россию в первом полугодии 2018 года вырос на 1,5%, достигнув показателя 14 миллионов 912 тысяч человек, прибывших из 206 иностранных государств и территорий. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ РФ.

Как и ранее, более двух третей (68,7%) всего въездного потока в РФ формировали граждане стран СНГ и постсоветского пространства. Всего из стран бывшего СССР (за исключением трех прибалтийских государств), с января по июнь в Россию приехали около десяти миллионов человек, что меньше на 3,5%, чем за первое полугодие прошлого года.

Снижение объема потоков продемонстрировали Украина (1 место, —2,8%), Казахстан (2 место, —3,5%), Узбекистан (3 место, —5,10%), Таджикистан (5 место, —9%), Азербайджан (6 место, —1,3%), Армения (8 место, —4,3%) и Киргизия (10 место — 4,6%). Рост продемонстрировали только Грузия, Абхазия, Туркмения.

Основной прирост иностранного въездного потока произошел прежде всего за счет стран "дальнего" зарубежья – совокупный въездной поток из этих стран в Россию достиг цифры более четырех с половиной миллионов человек. Это рост на 14,1% по сравнению с результатами первого полугодия 2017 года.

В первой десятке оказались лишь три страны "дальнего" зарубежья – Китай (4 место, +19%), Финляндия (7 место, —8,5%) и Польша (9 место, —8,7%).

Кроме Китая (828 тысяч туристов, из них 374 тысяч — организованный туризм), серьезно выросли практически все другие рынки стран "дальнего" зарубежья – и здесь отчетливо прослеживается влияние начавшегося в России в июне Чемпионата мира по футболу.

Выросли практически все европейские рынки, за исключением Польши (-8,7%), Финляндии (-8,5%), Литвы (-8%), Норвегии (-2%), Македонии (-10,1%), а также микрогосударств Ватикана и Сан-Марино.

Прирост у многих других европейских стран был обеспечен в основном июньскими прибытиями. Показательно, что наибольший прирост по сравнению с первым полугодием 2017 года показали такие "футбольные" нации, как исландцы (459%), хорваты (108%), датчане (89,3%), шведы (64,7%), португальцы (56,2), бельгийцы (38,6%). Турпоток из Испании вырос на 18,8%, из Германии – на 10,1%, из Франции – на 11,5%, из Нидерландов – на 12,2 %, из Швейцарии – на 25,6%.

Из Великобритании в Россию за первые шесть месяцев 2018 года приехали на 22% больше ее граждан (более ста тысяч человек), чем годом ранее.

Турпоток из стран Западной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки вырос в первом полугодии на 41,3%. Плюсовая динамика наблюдалась по всем странам региона.

Самый значительный прирост в годовом выражении показала Саудовская Аравия (+729% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года). Далее идут граждане Марокко (+434,7%), Туниса (+232%), Египта (+230%) – команды всех этих стран участвовали в ЧМ-2018.

Из стран Северной, Центральной и Южной Америки совокупный турпоток в первом полугодии вырос на 83,3%, достигнув цифры в 414 тысяч человек. Турпоток из США вырос за январь-июнь 2018 года на 21,2% в годовом выражении, а из Канады – на 26,3%.

Турпоток из стран Африки в первом полугодии вырос более, чем вдвое – на 110%, до 27 тысяч человек.

В основном такой прирост был также достигнут за счет футбольных фанатов в июне – прежде всего из Нигерии, чья сборная участвовала в Чемпионате мира (8137 человек, рост на 802% в годовом выражении), и традиционно неравнодушных к футболу жителей ЮАР (+67%, 8202 человека).