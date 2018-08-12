Что где есть в России. Лучшие гастрономические путешествия по стране

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Гастрономический туризм — явление для России относительно новое, но уже популярное. И если поначалу большинство гурманов отправлялись за границу — в Италию, Францию или Испанию, то сейчас, на волне подъема внутреннего туризма, открывают для себя гастрономические маршруты России.

Попробовать на вкус

"Есть адыгейский сыр и запивать его местным вином на виноградниках в Краснодарском крае — это не то же самое, что купить продукты в супермаркете и приготовить их на собственной кухне, — говорит москвичка Наталья Савицкая. — Я ездила в Крым за устрицами, пила знаменитую медовуху в Суздале… И теперь уверена: лучше всего узнать место можно, попробовав его на вкус!"

С ней согласны и власти некоторых регионов: они активно развивают гастротуризм — прокладывают новые маршруты, предлагают продвигать бренды местных кухонь, проводят гастрономические фестивали.

Всюду что-то свое

"Каждый регион страны интересен кулинарными традициями или своеобразной интерпретацией всем знакомых блюд, — говорит Андрей Парамонов, президент Ассоциации гастрономического туризма России. — Но о них знает лишь узкий круг гурманов".

"По нашему опыту могу сказать, что гастрономический туризм популярен среди иностранцев, приезжающих в Россию, а наши соотечественники пока только начинают его для себя открывать, — рассказывает Евгения Терехова, сотрудница турагентства, организующего гастротуры. — Уже очень востребованы поездки в Тулу за пряниками, в Коломну — за пастилой, в Торжок к итальянскому сыровару".

Вообще, гастрономический туризм объединяет сельские, экологические, ресторанные событийные и даже шопинг-туры — туристам главное, чтобы были дегустации, желательно кулинарные мастер-классы.

Итак, где попробовать лучшие продукты России?

Мясо

Ферма "Богдарня" (Владимирская область) известна в равной степени и молочными, и мясными продуктами. Стейки на любой вкус: лондонский, "Пиканья", "Стриплоин", рибай, и каждый требует особого приготовления. Об этом, а также о французской гуманной технологии убоя, которая снижает стресс для животного, на кулинарном мастер-классе рассказывает руководитель мясного производства.

Подворье "Лукино" (Тульская область) разводит коров швицкой породы, романовских овец, нубийских коз и новозеландских кроликов, а также индеек, гусей и кур. Коровы и овцы пасутся на луговом разнотравье в 200 гектаров, птицу держат в птичниках с климат-контролем. Посмотреть на это можно на экскурсии, а попробовать мясо — в небольшом домашнем ресторане.

На ферме "Экодеревушка" (Московская область) — коровы, козы, овцы, гуси, утки, индюшки, лошади и даже улитки. Увезти с собой или попробовать на месте однозначно стоит улиток, приготовлению которых посвящен специальный мастер-класс.

Рыба

Форелевое хозяйство "Адлер" (Краснодарский край) — это несколько десятков искусственных прудов. Они наполняются водой из артезианских скважин на берегу горной реки Мзымта. На ферме разводят янтарную, радужную серую, речную и голубую кобальтовую форель, и любую можно продегустировать.

"Волгореченское рыбное хозяйство" (Костромская область) основано еще в 1975 году и считается одним из самых крупных в стране. Туристам показывают гордость хозяйства: 70-килограммовую белугу, сибирского и русского осетров, стерлядь и африканского клариевого сома. Попробовать предлагают карпа и осетра, а также черную икру.

Рыбоводческое предприятие "Приокское" (Тульская область) также разводит осетра и стерлядь. Тут готовы рассказать обо всем цикле производства черной икры этих двух видов, а также угостить каждой из них.

Морепродукты

Поесть устриц и мидий можно на ферме в Кацивели (Крым), в небольшом кафе, работающем по предзаказу. Кроме того, гостей приглашают на смотровую площадку с видом на устричную плантацию и проводят для них мастер-класс по открыванию створок моллюсков.

Еще одно место, где подают свежие российские устрицы, — Большой Утриш (Краснодарский край). На ферме обязательно стоит пообщаться с сотрудниками, которые подходят к разведению моллюсков с научной точки зрения, ведь раньше здесь был экспериментальный биотехнологический центр.

Ферма "Русская креветка" (Калужская область) считается одной из самых крупных в стране и занимается выращиванием белой тихоокеанской креветки, которую называют королевской за размер. Сейчас здесь заканчивают подготовку экскурсионной программы для туристов, она будет готова уже к началу сентября.

Сыр

На сыродельне La Fattoria Little (Тверская область) владелец Пьетро Мацца с семьей производят по итальянской технологии моцареллу, буррату, страчателлу, рикотту, качотту, "Приволу" и множество других сыров. Разбираться в сортах вы научитесь после дегустации и небольшой лекции.

На экоферме "Коза ностра" (Московская область) пасут коз на заливных лугах вдоль реки Дубна и выпускают козий сыр: выдержанный "Артесано", мягкий крем-сыр "Шевр", камамбер, сыр в золе и белой плесени "Руло де Кабра", а также молоко и сыворотку. А еще делают косметику.

В сыроварне "Режано" (Свердловская область) главная фишка — полностью прозрачное производство. В дегустационном зале на пробу подают сыры "Тревизо", "Монтеблун", "Буше", качотта, рикота и другие, а на мастер-классе учат делать из сырного теста моцареллу или скаморцу.

На сладкое

© Андрей Варенков Перейти в фотобанк Изготовление тульских пряников в Туле. Архивное фото © Андрей Варенков Перейти в фотобанк Изготовление тульских пряников в Туле. Архивное фото

В Музее международного пряника в Туле (Тульская область) предлагают целых три экскурсии: "Тульский пряник своими руками", "Пряник — международное лакомство" и "Пять секретов тульского пряника", каждая из которых включает мастер-класс по различным техникам росписи сладостей и, конечно, чаепитие.

Еще одна точка в Тульской области на карте гастрономического туризма — город Белев со своей знаменитой пастилой. В фабрике-музее "Старые традиции" проводят мастер-классы по изготовлению белевской пастилы, а также предлагают попробовать мармелад, зефир и местный кисель.

Ароматный мед с диких медоносов Горного Алтая, а также прополис, пергу, пыльцу, медовуху и маточное молочко производят на пасеке "Сокол" (Алтайский край). Гости могут заглянуть в улья и поближе познакомиться с миролюбивыми пчелами подвида среднерусская.