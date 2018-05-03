В Крыму предложили развивать бренд черноморской кухни

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Крым и Краснодарский край могут совместно развивать бренд черноморской кухни по аналогии с популярной средиземноморской, заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

"Существует достаточно большое количество продуктов, которые можно вписать в этот бренд. В этом вопросе необходимо объединять усилия с Краснодарским краем — как одно Черноморское побережье — и дальше промоутировать эту историю", — сказал Волченко в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, черноморская кухня по своим гастрономическим качествам ничем не уступает средиземноморской.

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