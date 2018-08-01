Русская каша и день лука: названы лучшие гастрономические фестивали августа

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Аналитическое агентство "ТурСтат" составило рейтинг самых лучших и популярных у туристов гастрономических и кулинарных фестивалей и праздников в России в августе, сообщается на официальном сайте агентства.
Первое место занял "Пир на Волге" (Ярославль, 18 августа), в программе которого — кулинарные мастер-классы, съедобные презентации, выступления в лектории, ремесленные мастерские, спортивные турниры, дегустации. В прошлом году мероприятие посетили более 40 тысяч человек.
На второй позиции расположился Street Food Weekend (Калининград, 24-26 августа). Все пришедшие на остров Канта смогут продегустировать кухни народов мира.
Третью строчку рейтинга занимает арбузный фестиваль (Камышин, Волгоградская область, 25-26 августа). Это ежегодное мероприятие традиционно будет включать карнавальное "Арбузное шествие" по центральным улицам города.
На строчку ниже находится "Калейдоскоп вкуса" (Выборг, Ленинградская область, 4 августа), которое посвятят 91 годовщине образования Ленинградской области, в честь которой на набережной Большого Ковша — презентации, дегустации и кулинарные состязания, ярмарка-продажа и концерт.
Замкнул пятерку фестиваль "Русская Каша-2018" (Белгород, 3-5 августа). В программе мероприятия — марафон по приготовлению 75 тысяч порций каши, конкурс "С нами кашу сваришь", презентация оригинальных рецептов, мастер-классы, театрализованные представления, викторины, выставки и не только.
Далее, согласно рейтингу, находится "Вар-Варенье" (Ликино-Дулево, Московская область, 4-5 августа), "Картофельный разгуляй" (Русская Буйловка, Воронежская область, 4 августа), "Баранье воскресенье" (Каргополь, Архангельская область, 5 августа) и "День Парфеньевского гриба" (Парфеньево, Костромская область, 18 августа) и "День лука в Лухе" (Лух, Ивановская область, 25 августа)
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