Русская каша и день лука: названы лучшие гастрономические фестивали августа

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Аналитическое агентство "ТурСтат" составило рейтинг самых лучших и популярных у туристов гастрономических и кулинарных фестивалей и праздников в России в августе, сообщается на официальном сайте агентства.

Публикация от Пир на Волге (@volgafoodfest) 23 Июл 2018 в 12:16 PDT

Первое место занял "Пир на Волге" (Ярославль, 18 августа), в программе которого — кулинарные мастер-классы, съедобные презентации, выступления в лектории, ремесленные мастерские, спортивные турниры, дегустации. В прошлом году мероприятие посетили более 40 тысяч человек.

Публикация от Polina (@p_momot) 1 Сен 2017 в 7:15 PDT

На второй позиции расположился Street Food Weekend (Калининград, 24-26 августа). Все пришедшие на остров Канта смогут продегустировать кухни народов мира.

Публикация от Mikhail Solomonov (@msolomonov) 27 Авг 2017 в 8:15 PDT

Третью строчку рейтинга занимает арбузный фестиваль (Камышин, Волгоградская область, 25-26 августа). Это ежегодное мероприятие традиционно будет включать карнавальное "Арбузное шествие" по центральным улицам города.

На строчку ниже находится "Калейдоскоп вкуса" (Выборг, Ленинградская область, 4 августа), которое посвятят 91 годовщине образования Ленинградской области, в честь которой на набережной Большого Ковша — презентации, дегустации и кулинарные состязания, ярмарка-продажа и концерт.

Публикация от Надежда Романовская (@nadezhdashornikova) 5 Авг 2017 в 7:13 PDT

Замкнул пятерку фестиваль "Русская Каша-2018" (Белгород, 3-5 августа). В программе мероприятия — марафон по приготовлению 75 тысяч порций каши, конкурс "С нами кашу сваришь", презентация оригинальных рецептов, мастер-классы, театрализованные представления, викторины, выставки и не только.

Публикация от Лук-лучок FEST (@luk.fest) 26 Авг 2017 в 8:15 PDT

Далее, согласно рейтингу, находится "Вар-Варенье" (Ликино-Дулево, Московская область, 4-5 августа), "Картофельный разгуляй" (Русская Буйловка, Воронежская область, 4 августа), "Баранье воскресенье" (Каргополь, Архангельская область, 5 августа) и "День Парфеньевского гриба" (Парфеньево, Костромская область, 18 августа) и "День лука в Лухе" (Лух, Ивановская область, 25 августа)