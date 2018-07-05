"Натали Турс" начала выплачивать компенсации за отмененные поездки

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Компания "Натали Турс" заявила, что начала выплачивать компенсации туристам по несостоявшимся поездкам.
"За вчерашний день на прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам было направлено 800 тысяч рублей", — уточняется в сообщении.
Отмечается, что туристы с регулярной перевозкой в составе пакета в качестве частичной компенсации потерь могут воспользоваться выкупленными авиабилетами и оформленными визами.
Также оператор предлагает компенсацию в виде гарантийного предоставления туристических услуг в последующий период времени.
"По оценке компании, только компенсации в виде переданных авиабилетов покроют до 30 процентов от возможных потерь туристов", — пояснил туроператор.
Туроператор "Натали Турс" был основан в 1992 году, его владельцами считаются Владимир и Наталия Воробьевы. В 2000-е годы компания была одним из крупнейших российских туристических операторов, ее основным направлением являлась Испания.
С 30 июня "Панорама Тур" прекратила чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион.
В понедельник, 2 июля, глава "Натали Турс" Владимир Воробьев сообщил, что сотрудничество с компанией прекратила принимающая в Испании сторона — W2Meet.
Вместе с тем в последующие дни появилась информация о проблемах у клиентов "Натали Турс" в Турции и на Кубе.
В среду Воробьевы заявили, что готовы продать компанию.
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