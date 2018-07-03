Клиенты "Натали Турс" на Кубе столкнулись с проблемами с проживанием

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Клиенты туроператора "Натали Турс" на Кубе, купившие путевку в сети туристических агентств "1001 Тур", столкнулись с проблемами с проживанием, сам туроператор помощь им не оказывает, сообщила РИА Новости директор по маркетингу сети "1001 Тур" Мария Лещева.

Она подтвердила, что сеть сотрудничает с "Натали Турс". "У нас есть туристы на Кубе с регулярными авиаперелетами и проживанием в отеле. Соответственно, их отели не оплачены, принимающая компания их не встретила, туристы в полностью подвешенном состоянии. Никакая помощь со стороны "Натали Турс" на данный момент не оказана", — сказала Лещева.

Структура туроператора "Натали Турс", компания "Панорама тур", с 30 июня прекратила чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион. В качестве причин такого решения указывались низкие финансовые показатели выполнения программ.

В понедельник президент "Натали Турс" Владимир Воробьев на своей странице в Facebook сообщил, что испанская компания W2Meet прекратила сотрудничество с туроператором и приступила к аннуляции заказов.