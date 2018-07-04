Владельцы "Натали Турс" готовы продать компанию

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владельцы "Натали Турс" Владимир и Наталия Воробьевы готовы продать до 100% компании.

"До ста процентов. Сто процентов никому не нужно, кто-то должен работать", — уточнил Воробьев.

Он подтвердил, что бенефициарами являются он и его бывшая жена.

В среду "Натали Турс" сообщила, что ее структура — ООО "Панорама Тур" — аннулирует туристические поездки на период с 4 июля по 30 сентября включительно.

Представитель генерального консульства России в Анталье заявил, что клиенты "Натали Турс" в Турции жалуются на угрозы выселения из отелей.

Финансовая ситуация в компании

Убыток от хозяйственной деятельности "Натали Турс" за второй квартал 2018 года составляет примерно восемь-десять миллионов рублей, заявил Владимир Воробьев.

Уточняется, что совокупная прибыль от продаж за прошлый год составила 119 миллионов рублей, а различные страховые взносы — порядка 40 миллионов. На выплаты в бюджет за прошлый год ушло 109 миллионов рублей.

За первый квартал 2018 года совокупные выплаты в различные фонды составили 30 миллионов рублей, прибыль от продаж — на два миллиона меньше.

Что произошло

С 30 июня "Панорама Тур" прекратила чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион.

В понедельник, 2 июля, глава "Натали Турс" Владимир Воробьев сообщил, что сотрудничество с компанией прекратила принимающая в Испании сторона — W2Meet.

Вместе с тем в последующие дни появилась информация о проблемах у клиентов "Натали Турс" в Турции и на Кубе.

"Натали Турс"

Туроператор "Натали Турс" был основан в 1992 году, его владельцами считаются Владимир и Наталия Воробьевы. В 2000-е годы компания была одним из крупнейших российских туристических операторов, ее основным направлением являлась Испания.

В конце июня ассоциация "Турпомощь" сообщила, что к ней стали поступать звонки с вопросами о ряде компаний, действующих под брендом "Натали".

Тогда же Воробьев обсудил с директором "Турпомощи" Александром Осауленко вопросы финансовой устойчивости туроператора и заверил, что компания намерена и дальше исполнять свои обязательства.