Владельцы "Натали Турс" готовы продать компанию

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владельцы "Натали Турс" Владимир и Наталия Воробьевы готовы продать до 100% компании.
"До ста процентов. Сто процентов никому не нужно, кто-то должен работать", — уточнил Воробьев.
Он подтвердил, что бенефициарами являются он и его бывшая жена.
В среду "Натали Турс" сообщила, что ее структура — ООО "Панорама Тур" — аннулирует туристические поездки на период с 4 июля по 30 сентября включительно.
Представитель генерального консульства России в Анталье заявил, что клиенты "Натали Турс" в Турции жалуются на угрозы выселения из отелей.
Финансовая ситуация в компании
Убыток от хозяйственной деятельности "Натали Турс" за второй квартал 2018 года составляет примерно восемь-десять миллионов рублей, заявил Владимир Воробьев.
Уточняется, что совокупная прибыль от продаж за прошлый год составила 119 миллионов рублей, а различные страховые взносы — порядка 40 миллионов. На выплаты в бюджет за прошлый год ушло 109 миллионов рублей.
За первый квартал 2018 года совокупные выплаты в различные фонды составили 30 миллионов рублей, прибыль от продаж — на два миллиона меньше.
Что произошло
С 30 июня "Панорама Тур" прекратила чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион.
В понедельник, 2 июля, глава "Натали Турс" Владимир Воробьев сообщил, что сотрудничество с компанией прекратила принимающая в Испании сторона — W2Meet.
Вместе с тем в последующие дни появилась информация о проблемах у клиентов "Натали Турс" в Турции и на Кубе.
"Натали Турс"
Туроператор "Натали Турс" был основан в 1992 году, его владельцами считаются Владимир и Наталия Воробьевы. В 2000-е годы компания была одним из крупнейших российских туристических операторов, ее основным направлением являлась Испания.
В конце июня ассоциация "Турпомощь" сообщила, что к ней стали поступать звонки с вопросами о ряде компаний, действующих под брендом "Натали".
Тогда же Воробьев обсудил с директором "Турпомощи" Александром Осауленко вопросы финансовой устойчивости туроператора и заверил, что компания намерена и дальше исполнять свои обязательства.
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