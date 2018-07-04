"Натали Турс" аннулирует путевки с 4 июля по 30 сентября

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Структура "Натали Турс" — ООО "Панорама Тур" — аннулирует туристические поездки на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно, говорится в сообщении на сайте "Натали Турс".

"Панорама тур" с 30 июня прекратила чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион. В понедельник, 2 июля, стало известно, что сотрудничество с "Натали Турс" прекратила принимающая в Испании сторона — компания W2Meet. Вместе с тем в последующие дни появилась информация о проблемах у туристов "Натали Турс" также в Турции и на Кубе.

"В связи с неблагоприятным развитием ситуации на данный момент с принимающими партнерами, вынуждены проинформировать, что компания ООО "Панорама Тур" не может гарантировать обеспечение выполнения обязательств по туристическим поездкам в настоящее время. Все заказы/услуги будут аннулированы на период с 4 июля 2018 года по 30 сентября 2018 года включительно. Операционная деятельность компании осуществляется в рабочем режиме", — говорится в сообщении.

"Туристы с выписанными авиабилетами на регулярных рейсах и оформленными визами смогут воспользоваться данными услугами по своему усмотрению в полном объеме. Информацию о порядке выплат компенсаций и различных схемах взаимодействия с агентами по данному вопросу будет предоставлена сегодня в течение дня, после совещания с руководителями крупных сетевых объединений", — отметили в "Натали Турс".