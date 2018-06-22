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Возрождение культурных объектов в Ленобласти увеличит турпоток вдвое
18:0922.06.2018
(обновлено:18:58 22.06.2018)
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Ленинградская область
© Фото : Высотское городское поселение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Ленинградская область активно реставрирует свои культурные объекты, закладывая в свой туристический потенциал новые возможности роста. Эксперты прогнозируют удвоение туристического потока до 4 миллионов человек.

Возрождение Копорской крепости

Уникальная Копорская крепость получит новую жизнь с начала археологических изысканий. Именно с этих действий начнется подготовка проекта реставрации уникального фортификационного сооружения.

Реставрация. Архивное фото
© АГН "Москва"
Музейные ценности отреставрируют в Рождествено в Ленинградской области

Как отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, администрация региона намерена возродить исторический объект и сделать его местом притяжения туристов из России и зарубежных стран.

"Археологические изыскания — первый, но очень важный этап работ по реставрации Копорской крепости. Мы планируем, что они позволят подготовить качественный проект реставрации, и уже в 2020 году в Копорье начнется восстановление исторического облика уникального сооружения", — сказал глава региона.

© РИА Новости / Светлана Максимова Копорская крепость
© РИА Новости / Светлана Максимова
Копорская крепость

Работы в Копорье пройдут в 2018-2019 годах, их результаты будут использоваться проектировщикам на следующих этапах восстановления крепости.

Крепость Копорье – один из выдающихся памятников древнерусского каменного военно-оборонительного зодчества начала XVI века, сохранившихся на территории Ленинградской области в первозданном виде. Существующая сейчас крепость построена в первой трети XVI века, при этом в состав ее стен вошли некоторые участки кладок крепости 1297 года (часть южной и почти вся юго-западная стена). Крепость занимает небольшую площадку скального мыса, ограниченного глубоким оврагом речки Копорки. В крепости четыре башни – две воротные (Северная и Южная), Средняя и Наугольная. Возникновение крепости уходит корнями далеко вглубь истории России и связано с периодами рождения славянского государства. В Копорье проходили важнейшие торговые пути. Это была вторая по значимости (после Ладоги) крепость на северо-западе государства.

Возвращение сокровищ Гатчины

На текущей неделе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, министр культуры России Владимир Мединский и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приняли участие в церемонии возвращения Гатчинскому музею 16 утраченных ранее портретов.

© РИА Новости / Всеволод ТарасевичПерейти в фотобанкБольшой Гатчинский дворец
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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Большой Гатчинский дворец

Полотна кисти разных художников в феврале 1942 года были вывезены нацистами группы "Рейхсляйтер Розенберг" из Гатчинского дворца, обладавшего на тот момент самой большой коллекцией в мире. Художественные ценности находились в розыске с 1944 года. Вскоре в Рижском замке была найдена часть гатчинской коллекции из 466 портретов. Спустя 76 лет еще 16 полотен, среди которых портреты императрицы Екатерины II и императора Павла I, обнаруженные за рубежом сотрудниками российских спецслужб, вернулись в Гатчину. Теперь они вновь займут свои места в коллекции.

"Гатчинский дворец и гатчинский парк — любимые места отдыха не только гатчинцев, но и всех жителей Ленинградской области. Здесь ежегодно проходят многие важнейшие события в жизни нашего региона. И сегодняшняя церемония является знаменательной для всех ленинградцев, потому что завершился один из этапов работы по возвращению картин в Гатчину", — отметил Дрозденко.

Нацистская организация "Рейхсляйтер Розенберг" также замешана в похищении одной из главных православных святынь – Тихвинской иконы Божьей Матери. Ее возвращение состоялось через 60 лет — в 2004 году.

Также реставрация культурных объектов планируется в Выборге, начнутся реставрационные работы в усадьбе Демидова в поселке Тайцы, будет отреставрирована усадьба Набокова и многие другие достопримечательности региона.

Первый мультимузейный центр в России – в Ленобласти

Скульпуры на крыше Эрмитажа. Вид на Дворцовый мост
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург и финский Тампере договорились укреплять сотрудничество

Ленинградская область не ограничивается реставрацией отдельных культурных объектов на местах, приступив к созданию первого в России современного многофункционального музейного центра в Гатчинском районе.

Услуги и площади центра будут доступны музеям, искусствоведам и реставраторам не только из Ленинградской области, но и из Новгородской, Псковской областей, Карелии и других регионов СЗФО.

Проект, помимо реставрационных мастерских, предусматривает библиотеку на 15 тысяч книг, обучающие классы, конференц-зал, зал для проведения временных выставок и площади для временного хранения фондов музеев Ленинградской области на период реставрационных работ в музеях. Планируется, что здесь на постоянной основе будут трудиться 150 высококлассных специалистов.

Турпоток увеличится вдвое

"Учитывая, что на территории Ленинградской области сосредоточено более 5200 памятников истории, а в ее центре располагается культурная столица России Санкт-Петербург, потенциал развития туризма достаточно высок", — считает директор Центра экономических исследований университета "Синергия" Андрей Коптелов.

По словам эксперта, близость Ленинградской области к Европе позволяет привлекать зарубежных туристов, расширяя их стандартные маршруты отреставрированными культурными достопримечательностями, расположенными недалеко от Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкИсаакиевский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге

"Да и среди российских граждан стал популярен внутренний туризм. Поэтому, как и жители Москвы, так и Санкт-Петербурга с радостью проведут выходные дни, изучая достопримечательности за городом, учитывая, что ключевые объекты Ленинградской области находятся в транспортной доступности от двух столиц. Ладожское озеро и Финский залив позволяют Ленинградской области развивать водный туризм, что является конкурентным преимуществом относительно большинства других российских областей", — отмечает Коптелов.

"При грамотном подходе туристический поток в Ленинградской области может удвоится, как за счет иностранных туристов, так и за счет наших соотечественников, превысив границу в 4 миллиона человек", — уверен эксперт.

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