В аэропорту Санкт-Петербурга установили автоматические дефибрилляторы

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В зонах ожидания Пулково установили приборы для оказания первой помощи при внезапной остановке сердца, которыми при необходимости могут воспользоваться сотрудники, пассажиры и посетители, сообщается на официальном сайте аэропорта.

Для применения этих дефибрилляторов не требуется специальное медицинское образование, так как приборы самостоятельно в режиме реального времени оценивают правильность проведения реанимации. У каждого аппарата есть функция голосового режима руководства действиями и визуальная инструкция.

Медицинскую помощь в аэропорту Пулково можно получить круглосуточно в здравпункте, который расположен в общей зоне, на втором этаже централизованного пассажирского терминала.