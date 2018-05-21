Полтавченко ожидает, что Петербург посетят восемь миллионов туристов за год

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга прогнозируют, что в 2018 году город посетят 8 миллионов туристов.
"В этом году болельщики дадут нам дополнительные 400 тысяч туристов. Мы планируем с учетом того, что в прошлом году Петербург принял 7,5 миллиона туристов, выйти на уровень 8 миллионов. Но чемпионат (мира по футболу) окажет серьезное влияние на турпоток в перспективе. Основной эффект мы увидим в 2019-2020 годах и далее. Регионы, где проходят подобные события, всегда привлекают в дальнейшем дополнительных гостей", — сообщил губернатор города Георгий Полтавченко в интервью ведущим информагентствам России.
Он надеется, что все, кто приедет на матчи чемпионата мира футболу из других регионов России и других стран, "оценят красоту Петербурга и вернутся сюда потом уже с друзьями и родными".
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