РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Георгий Полтавченко: ожидаем на ПМЭФ порядка 15 тысяч участников

00:0021.05.2018
0630
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Архивное фотоГубернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в интервью журналистам рассказал о предстоящем Петербургском международном экономическом форуме, который в этом году совпадет с празднованием 315-летия Северной столицы. По словам губернатора, городские власти рассчитывают на новые инвестсоглашения в рамках форума, интерес к которому по-прежнему высокий. В беседе участвовала корреспондент РИА Новости Анжелика Болмат.

Логотип Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Руководители 40 инвестфондов из 20 стран примут участие в ПМЭФ
— Георгий Сергеевич, Санкт-Петербург в очередной раз в этом году примет международный экономический форум. Как город подготовился к ПМЭФ?

— ПМЭФ — важнейшее событие для города и страны. Но, честно скажу, в этом году мы тратим меньше денег на подготовку. Город готовится принять чемпионат мира по футболу, и программа реализуемых нами мероприятий перекрывает все то, что мы в обычные годы делаем перед ПМЭФ. Например, мы ввели в эксплуатацию после реконструкции перрон № 3 аэропорта Пулково, который обеспечит дополнительные мощности для стоянки судов бизнес-авиации. Заработали несколько новых парковок на юге города. Естественно, мы ремонтируем дороги, моем фасады и так далее. И все это выстраивается, по большому счету, и под форум, и под чемпионат.

Кроме того, мы уже третий год проводим ПМЭФ в "Экспофоруме". Вся инфраструктура там готова, больших усилий на создание чего-то нового там пока не требуется. Дополнительные транспортные развязки вблизи КВЦ "Экспофорум" будем вводить в следующем году. Мы договорились об этом с федеральным центром, поскольку дорожникам встретились воинские захоронения. В общем, работа идет по плану, каких-то проблем с подготовкой к форуму нет.

Президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
В ходе ПМЭФ будут выработаны пути подъема мировой экономики, заявил Путин
Формирование культурной программы ПМЭФ в этом году нам облегчает еще одно важнейшее событие. Из-за чемпионата мира по футболу мы вынуждены были ПМЭФ перенести, и время его проведения как раз совпадает с празднованием 315-летия Санкт-Петербурга. Здесь у нас все хорошо получилось, поскольку среди двух сотен наших юбилейных мероприятий есть культурные события мирового уровня, прежде всего популярный проект "Классика на Дворцовой", в котором примут участие звезды мировой оперной сцены. Концерт будет очень интересный, мы планируем пригласить на него гостей ПМЭФ, в первую очередь VIP-персон. После "Классики на Дворцовой" будет дан старт более молодому, но тоже популярному и очень красивому проекту "Поющие мосты". Дворцовый мост разведут под живую классическую музыку. Ее исполнит оркестр "Северная симфония" под управлением маэстро Фабио Мастранджело. В честь юбилея города будут гореть Ростральные колонны, а в полночь 26 мая между разведенными пролетами Дворцового моста пройдет канатоходец. Он преодолеет примерно 35 метров в свете прожекторов. Такого у нас еще никогда не было, думаю, это заинтересует участников ПМЭФ, а также петербуржцев и гостей города.

— В каком формате пройдет традиционный губернаторский прием в рамках форума?

— За два часа до начала "Классики на Дворцовой" мы пригласим гостей в шатер там же, на Дворцовой площади. Причем мы поставим его сбоку, чтобы минимизировать неудобства для всех желающих увидеть и послушать "Классику на Дворцовой". В этом году также будет увеличено с трех до пяти количество больших экранов, чтобы лучше рассмотреть происходящее на сцене. Тем, кто захочет по окончании "Классики на Дворцовой", то есть после 23:00, попасть на шоу "Поющие мосты", VIP-гости также не помешают, поскольку будут смотреть светомузыкальное представление не с набережной, а из другой точки.

— Учитывая, что все удачно сложилось, денег город потратил в связи с этим не так много?

— В принципе, те деньги, которые мы обычно тратим на форум, включая концертную программу, сейчас мы не тратим, а просто приглашаем гостей ПМЭФ на празднование Дня города. То есть в определенной степени это экономия. Что касается дорог, благоустройства, мы здесь, конечно, денег не жалеем, потому что город должен быть в соответствующем состоянии. Мы его стараемся все время таким поддерживать. Во всяком случае, здесь мы тоже не выходим за рамки наших обычных трат, связанных с подготовкой подобного рода мероприятий.

Вид на Санкт-Петербург. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
На ПМЭФ обсудят создание пространства доверия от Атлантики до Тихого океана
— Сохраняется ли интерес к форуму? Сколько гостей ожидается на форуме в этом году? Из каких стран ожидаются делегации? Будет ли делегация из Великобритании, кто ее возглавит?

— Интерес по-прежнему высокий, приедут официальные делегации из более чем 100 стран со всего мира, порядка 15 тысяч потенциальных участников. Из высоких гостей ждем в Петербурге президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Обе страны в "Экспофоруме" подготовят и откроют свои павильоны. Ключевым событием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Владимировича Путина, Абэ и Макрона. Великобритания на форуме тоже будет представлена. Не готов сказать, кто возглавит делегацию, но знаю, что в ней будут представители крупного британского бизнеса. Всего, кстати, на ПМЭФ-2018 приедут представители крупных компаний из более чем 70 стран. То есть, несмотря на соответствующую риторику, интерес у бизнеса в первую очередь, да и у политиков мирового уровня к форуму отнюдь не пропал. Надеемся, что он пройдет с не меньшим успехом, чем в предыдущие годы.

Вид на Екатеринбург. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Концепцию "города будущего" в Екатеринбурге обсудят на ПМЭФ
— Каким будет павильон Санкт-Петербурга в этом году? Какие городские инвестпроекты будут представлены на форуме?

— Девиз форума в этом году — "Экономика доверия". Мы постарались отразить его в городской экспозиции и показать разные проекты, направленные на улучшение социальной сферы жизни общества и городской среды в целом. Среди новых отмечу макеты тематических парков, создание которых планируется в разных районах города, проект нового речного пассажирского порта и другие. Петербургская промышленность покажет интересные разработки. Это, например, робототехнический образовательный набор RYABINA для быстрого макетирования, роботы для диагностики трубопроводов, мобильная рентгенохирургическая система.

Площадь экспозиционно-деловой зоны города составит порядка двух тысяч квадратных метров. Тема 315-летия Петербурга также будет присутствовать в экспозиции. Гостей ждут литературное и андерграунд-кафе, в оформлении которых раскрыты тема литературного, поэтического, театрального и музыкального, классического и современного Петербурга. Кроме того, мы решили на ПМЭФ напомнить об одной важной дореволюционной традиции. С 2012 года в День защиты детей, 1 июня, петербургский детский хоспис проводит акцию "Белый цветок". Ее цель — сбор средств для детей c тяжелыми заболеваниями и привлечение внимания общества к их проблемам. Презентация акции состоится на стенде Санкт-Петербурга. Акция возрождает дни "Белого цветка", проходившие в России с 1911 года. Члены царской семьи ежегодно участвовали в акции, изготавливали вещи для благотворительных базаров и продавали цветы в помощь неизлечимо больным.

Санкт-Петербург. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Ермохин
Перейти в фотобанк
Полтавченко: Петербург готов к сотрудничеству с новыми инвесторами из США
— Какие соглашения и на какую сумму город планирует подписать на ПМЭФ?

— Порядка 40 соглашений по разным направлениям. По традиции мы хотели бы сохранить интригу о конкретных соглашениях. Их участники просили нас сохранять конфиденциальность до последнего момента, так что сюрпризы обязательно будут. Могу назвать два инвестпроекта по фармкластеру примерно по одному миллиарду рублей каждый. Это проект с участием немецких партнеров по созданию производства медицинских изделий из пластика, а также проект отечественного инвестора по разработке активных фармацевтических субстанций.

Интересное соглашение мы планируем подписать со Сбербанком — об участии в нашем проекте "Единая карта петербуржца", а также по внедрению в развитие городской среды так называемых облачных технологий. Отдельный блок будет посвящен подписанию соглашений с северными регионами нашей страны, участвующими в реализации федеральной программы освоения Арктики. Ну и конечно, будет много соглашений по объектам транспортной, спортивной, социальной инфраструктуры, имеющих стратегическое значение для развития Петербурга и повышения качества городской среды. Таких, например, как соглашение о намерениях по строительству автовокзала "Южный".

Сумму, на которую планируем подписать соглашения, мы традиционно озвучим в конце второго дня форума.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Планетарий с самым большим куполом в мире открылся в Санкт-Петербурге

Строящийся участок Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Строительство Восточного радиуса в Петербурге хотят начать в 2019 году
— На ПМЭФ в прошлом году подписывались соглашения о намерениях по строительству Восточного скоростного радиуса. На какой стадии сейчас работа по проекту?

— В последнее время мы чаще используем другое рабочее название этого проекта — Широтная скоростная магистраль. Процесс идет неплохо. Мы сделали уже трассировку с учетом инженерных коммуникаций, наличия жилых зданий и так далее. Учли все интересы и определили пути решения всех возможных проблем. Сейчас идет проектирование первого этапа объекта от Западного скоростного диаметра до Витебского проспекта. Финансирует эту работу наше акционерное общество "Западный скоростной диаметр". Этой осенью начнется подготовка территории строительства, включая приобретение прав на земельные участки. Параллельно мы будем прорабатывать условия концессионного соглашения. В мае 2019 года получим полностью готовый проект и после этого объявим открытый конкурс по его реализации на основе государственно-частного партнерства. Заключить концессионное соглашение планируем осенью 2019 года, чтобы еще до начала 2020-го выйти на строительную площадку и к концу 2022 года построить магистраль.

Санкт-Петербург. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Полтавченко рассказал о годовом туристическом потоке в Санкт-Петербурге
— А будет ли она идти дальше за КАД, в Ленобласть?

— В принципе, такое решение напрашивается. Но пока мы идем от ЗСД до КАД. Сейчас главный и самый острый, наверное, вопрос, как мы будем проходить Неву: строить мост или прокладывать тоннель. Каждый мост — украшение города. Но необходимо грамотно вписать его в петербургские виды и панорамы. Во всяком случае, мы ищем варианты. Тоннель панорамы вообще не затронет, но подземные переправы у нас в Петербурге обходятся дороже мостов. Я напомню, мы в свое время отказались от Орловского тоннеля именно по той причине, что его эксплуатационные расходы и риски были сопоставимы со стоимостью строительства и превышали 100 миллиардов рублей. Загонять Петербург в долги у меня особого желания нет, поэтому будем искать оптимальный вариант.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Полтавченко предложил китайскому банку участвовать в горпроектах Петербурга
— Как оцениваете инвестиционную привлекательность Петербурга? Какие инвестпроекты город запустит в этом году?

— За пять последних лет среднегодовой темп прироста инвестиций в основной капитал в Петербурге составил 31,6% в сопоставимых ценах. Мы сегодня входим в четверку регионов Российской Федерации по объему инвестиций. За прошлый год, по оперативным данным Росстата, удалось привлечь в экономику города 658 миллиардов рублей. Это на 13% больше, чем было по данным за 2016 год.

Итоговые цифры, мы надеемся, изменятся в сторону увеличения, как уже не раз бывало в предыдущие годы. Интерес бизнеса к городу высокий, мы видим это и по растущему объему операций с недвижимостью, и по открытию новых производств. В 2017-м Петербург реализовал 24 промышленных инвестпроекта, в текущем году мы планируем сохранить этот уровень. Могу сказать, что сегодня в стадии реализации в городе находится 31 проект промышленной направленности на общую сумму порядка 93 миллиардов рублей. Плюс есть еще 19 проектов, где мы, как говорится, ударили по рукам, но не оформили все документально — как, например, с заводом по производству двигателей корпорации Hyundai. По ним сумма заявленных инвестиций — более 90 миллиардов рублей.

Если говорить про 2018 год, то в нашей особой экономической зоне должны заработать восемь предприятий. В Пушкине идет строительство фармацевтического производства компании "Самсон-Мед" с объемом инвестиций 4,5 миллиарда рублей. До конца года планируется также открыть вторую очередь завода "Герофарм" и новое фармацевтическое предприятие компании "Активный компонент".

В сфере транспортной инфраструктуры город приступает к созданию трех веток скоростного трамвая. Эти проекты находятся на стадии объявления конкурсных процедур на основе ГЧП: Петергоф — метро "Кировский завод", Славянка — Шушары — Купчино, Колпино — метро "Южная". Два интересных проекта реализуются по линии здравоохранения в Приморском районе: многопрофильный медицинский центр и перинатальный центр, инвестиции в каждый — порядка 3-3,5 миллиарда рублей. В Репино на основе концессионного соглашения начнется строительство дома-интерната для пожилых людей.

Отмечу еще одно значимое для города начинание. На стадию практической реализации выходит проект научно-образовательного и инновационно-производственного центра "ИТМО-Хайпарк" в городе-спутнике Южный. Город планирует внести в уставной капитал акционерного общества "ИТМО-Хайпарк" 1,3 миллиарда рублей.

— Будет ли подписан специальный инвестиционный контракт с АО "Дженерал Моторс Узбекистан" и Минпромторгом о строительстве производственной площадки в Петербурге? Известно ли, какая мощность будет у производства и какие модели автомобилей будут выпускаться?

— Действительно, такие переговоры велись. Я знаю, что Минпромторг активно прорабатывает эту тему с узбекскими коллегами, но, к сожалению, пока конкретики нет. Мы заинтересованы в том, чтобы такая крупная фирма у нас работала. Если с их стороны появится такое намерение, мы, естественно, будем помогать. Пока все остается на уровне первичных переговоров.

Разводка моста Петра Великого в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Санкт-Петербург признали лучшим туристическим городом Европы
— Были сообщения, что в правительстве Петербурга обсуждается вынос Большого порта за границу города. Реализуема ли эта инициатива и не отпугнут ли перемены инвесторов?

— Портовая составляющая для нашего города — одна из градообразующих отраслей. Мы строились как город-порт. Но сейчас Петербург подходит к новому, несколько иному этапу развития портового хозяйства. Его уже прошли такие крупные портовые города, как Гамбург, Роттердам и другие. Порт в его нынешних границах реально поджимают жилые кварталы, и он теряет перспективы развития. А городская инфраструктура получает ненужную нагрузку от работы порта, я имею в виду перевалку грузов и их перевозку через территорию Петербурга. Сегодня грузы из порта едут по городским улицам, они увеличивают трафик, повышают нагрузку на окружающую среду и причиняют неудобства жителям.

Опыт городов, которые я назвал, показывает, что порт может быть успешно перемещен на новые территории. Причем так, что портовые мощности увеличатся, город не потеряет налоги и рабочие места и много чего еще приобретет. Кстати, если вспомнить историю, Санкт-Петербург тоже успешно перебазировал первый исторический порт со стрелки Васильевского острова к месту его нынешней дислокации в границах Кировского и Адмиралтейского районов. И мы сейчас основательно задумались о необходимости поэтапного перевода порта в другое место. Туда, где он мог бы развиваться и спокойно наращивать мощности без ущерба для людей и инфраструктуры.

— Какое именно?

— Самый подходящий для города вариант — это порт Бронка. Очень интересный, глубоководный, и он ближе всего расположен к нынешним портовым мощностям. Такой переезд позволит и городу сохранить все доходы, и стивидорным компаниям максимально сохранить персонал. Там, конечно, необходимо дальше развивать портово-производственную территорию, транспортную составляющую, в первую очередь железнодорожную — и мы на эту тему думаем. Это вопрос затратный, но решаемый.

Но нельзя забывать, что портовую инфраструктуру развивает не один только город. Порты — это прежде всего интересы государства. И здесь ни в коем случае нельзя создавать ненужную конкуренцию между петербургским портом и портами Приморска, Выборга и Усть-Луги, потому что это будет бить по экономике страны. Стране нужна не конкуренция, а кооперация. Да и с точки зрения агломерации города и области это тоже логично.

Если какие-то мощности придется переводить дальше Бронки, мы будем настаивать, что лучше их разместить в Усть-Луге, потому что Выборг и Приморск — это Карельский перешеек. Популярное место отдыха и петербуржцев, и жителей Ленинградской области, наши "зеленые легкие". Если грузопоток, который мы стараемся выводить из города, пойдет через наш ЗСД, КАД, перспективную широтную магистраль, по железным дорогам через город, Петербург от этого только проиграет. А в случае с Бронкой или в крайнем случае Усть-Лугой однозначно выиграет.

Санкт-Петербург. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Санкт-Петербург примет чемпионат EuroSkills в 2022 году
— Как могут быть использованы высвобожденные территории?

— Желающих развивать территорию много, пространство в градостроительном отношении очень ценное. Там, например, можно построить современный деловой центр Петербурга. Есть и другие идеи, которые, я надеюсь, украсят наш город. В любом случае, как только мы договоримся с собственниками и стивидорными компаниями первого и второго грузовых районов порта и начнем их перевод в Бронку, это даст мощный толчок для развития набережной Обводного канала с точки зрения жилищного и офисного строительства. Его можно будет превратить во внутригородскую транспортную магистраль.

Детальную проработку перемещения порта мы планируем выполнить при подготовке нового генерального плана Санкт-Петербурга. Говорить о конкретных сроках пока рано. Самое раннее, когда можно перевести первый и второй грузовые районы, — это 2025-й год. После этого может быть реализован перенос третьего и четвертого грузовых районов.

Строительство "Полтавы". В Петербурге воссоздают корабль Петра I
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПервый линейный корабль Балтийского флота "Полтава" был заложен на Адмиралтейской верфи 309 лет назад лично Петром I. Строительство судна продолжалось три года, все это время император сам контролировал процесс создания корабля.Курсанты во время экскурсии на строительстве копии линейного корабля Полтава на верфи в Санкт-Петербурге. Оригинальный корабль Полтава был построен при непосредственном участии Петра I в 1712 году
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Первый линейный корабль Балтийского флота "Полтава" был заложен на Адмиралтейской верфи 309 лет назад лично Петром I. Строительство судна продолжалось три года, все это время император сам контролировал процесс создания корабля.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВоссоздание легендарного корабля Петра I ведется на специально построенной для этого верфи в Санкт-Петербурге с 2013 года. На паруснике уже достроены все палубы и переборки, проведена герметизация наружной обшивки и настила палуб.На строительстве копии линейного корабля Балтийского флота Полтава на верфи в Санкт-Петербурге. Оригинальный корабль Полтава был построен при непосредственном участии Петра I в 1712 году
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Воссоздание легендарного корабля Петра I ведется на специально построенной для этого верфи в Санкт-Петербурге с 2013 года. На паруснике уже достроены все палубы и переборки, проведена герметизация наружной обшивки и настила палуб.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкТак же, как и на оригинале, на новой "Полтаве" будут установлены 54 пушки.На строительстве копии линейного корабля Балтийского флота Полтава на верфи в Санкт-Петербурге. Оригинальный корабль Полтава был построен при непосредственном участии Петра I в 1712 году
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Так же, как и на оригинале, на новой "Полтаве" будут установлены 54 пушки.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ субботу состоялась церемония установки последней доски наружной обшивки на корпус корабля. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев специальной кувалдой при помощи крупного металлического гвоздя (нагеля) закрепил доску на корпусе.Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Владимир Королев забивает гвоздь на церемонии установки последней доски наружной обшивки на строящуюся копию линейного корабля Полтава на верфи в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
В субботу состоялась церемония установки последней доски наружной обшивки на корпус корабля. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев специальной кувалдой при помощи крупного металлического гвоздя (нагеля) закрепил доску на корпусе.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ процессе проектирования точной копии "Полтавы" использовались документы об устройстве и строительстве кораблей Петровской эпохи из фондов Центрального военно-морского музея и Центрального военно-морского архива.Барельеф копии линейного корабля Балтийского флота Полтава, строящегося на верфи в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
В процессе проектирования точной копии "Полтавы" использовались документы об устройстве и строительстве кораблей Петровской эпохи из фондов Центрального военно-морского музея и Центрального военно-морского архива.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкКорпус "Полтавы" уже сформирован и в течение двух месяцев проходил этап обшивки.На строительстве копии линейного корабля Балтийского флота Полтава на верфи в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Корпус "Полтавы" уже сформирован и в течение двух месяцев проходил этап обшивки.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкЦеремония в субботу проводилась в соответствии с традицией, согласно которой во времена строительства больших деревянных кораблей было принято устраивать праздник по случаю установки последней доски наружной обшивки.Музыканты духового оркестра выступают во время церемонии установки последней доски наружной обшивки на строящуюся копию линейного корабля Полтава на верфи в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Церемония в субботу проводилась в соответствии с традицией, согласно которой во времена строительства больших деревянных кораблей было принято устраивать праздник по случаю установки последней доски наружной обшивки.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПочетные гости, приглашенные на праздник, должны были лично забить последний гвоздь в наружную обшивку судна. Считалось, что это принесет удачу кораблю, а его корпус будет прочным.Кувалда и гвозди для церемонии установки последней доски наружной обшивки на строящуюся копию линейного корабля Полтава на верфи в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Почетные гости, приглашенные на праздник, должны были лично забить последний гвоздь в наружную обшивку судна. Считалось, что это принесет удачу кораблю, а его корпус будет прочным.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкКорабль планируют спустить на воду уже в мае, однако работы по его достройке будут продолжаться еще восемь месяцев, после чего судно перевезут в док - музейный комплекс в Лахтинском разливе.Курсанты во время экскурсии на строительстве копии линейного корабля Полтава на верфи в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Корабль планируют спустить на воду уже в мае, однако работы по его достройке будут продолжаться еще восемь месяцев, после чего судно перевезут в док - музейный комплекс в Лахтинском разливе.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПервый линейный корабль Балтийского флота был назван в честь победы, одержанной русской армией над шведами в Полтавской битве.На строительстве копии линейного корабля Балтийского флота Полтава на верфи в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Первый линейный корабль Балтийского флота был назван в честь победы, одержанной русской армией над шведами в Полтавской битве.
/

Ярмарка Fitur в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
Полтавченко: Петербург способен принимать до 17 миллионов туристов в год
— За чей счет будет происходить перенос инфраструктуры?

— В первую очередь это инвесторы, которые заинтересованы в перевалке грузов. Вполне возможно, это будут проекты ГЧП и привлечение иностранного капитала. С учетом задачи, которую поставил президент по росту несырьевого экспорта и экспорта продукции обрабатывающей промышленности, естественно, будет расти объем перевалки этих грузов. А это как раз в первую очередь наращивание контейнерных перевозок. И здесь как раз интерес крупных игроков должен сыграть ключевую роль в развитии портовой инфраструктуры.

— То есть планы касаются переноса грузовой части, а что будет с пассажирским портом?

— А пассажирские перевозки ни в коем случае, я считаю, мы не должны никуда переносить. Нам надо по максимуму загружать наш Морской пассажирский порт, увеличивать количество судозаходов, круизных туристов и гостей, которые прибывают к нам в город морским путем.

— Как продвигается идея по созданию паромного оператора, который бы осуществлял перевозки между Петербургом и другими портами Балтики?

— Полгода назад мы получили одобрение федерального центра. Сегодня идут переговоры с рядом потенциальных инвесторов о партнерстве по созданию судоходной компании. Поскольку Петербург будет начальным и конечным пунктом, новый круизный оператор увеличит туристический поток в наш город. Маршрут Санкт-Петербург — Хельсинки — Стокгольм — порт Пионерский в Калининградской области — Таллин — Петербург эксперты считают перспективным. Кроме того, мы ведем поиск судов ледового класса, чтобы это была круглогодичная линия. Вместимость — около 2,5 тысячи пассажиров. Переговоры о покупке судна ведутся с несколькими компаниями, в том числе с эстонской AS Tallink, финским концерном Viking Line и другими. Также рассматривается возможность строительства такого судна на российских судостроительных верфях.

Электропоезд компании Аэроэкспресс
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Ветку аэроэкспресса до Пулково в Петербурге могут продлить до района Южный
— Продолжая тему транспорта, стоит упомянуть рост трафика в Пулково. Принято ли решение о строительстве второй очереди аэропорта, сколько будет стоить этот проект, кто будет инвестором?

— Соглашением о ГЧП по Пулково предусмотрено его действие до 2039 года, в том числе в рамках этого соглашения предусмотрено расширение аэропорта. Сегодня пропускная способность Пулково составляет 18 миллионов, в прошлом году перевезли более 16 миллионов пассажиров, так что небольшой запас есть.

В настоящее время ВВСС ("Воздушные ворота Северной столицы" — управляющая компания аэропорта. — Прим. ред.) производит выбор внешних консультантов для подготовки мастер-плана аэропорта Пулково. Предварительные результаты будут готовы в декабре 2018 года. После разработки и согласования мастер-плана со всеми заинтересованными сторонами можно будет дать оценку относительно перспектив дальнейшего развития аэропорта, строительства второй и последующих очередей.

Параллельно с работой над второй очередью будет модернизирована существующая инфраструктура аэропорта для увеличения его пропускной способности. В частности, планируется расширить подъезды к терминалу и линии досмотра, предложить дополнительные возможности для самостоятельной регистрации и сдачи багажа. Эти меры позволят использовать весь потенциал действующего терминала.

Думаю, что с учетом роста пассажиропотока мы реально начнем строить вторую очередь. И, скорее всего, с теми же инвесторами, которые есть сейчас.

— Осталось совсем немного времени до ЧМ-2018, хотелось бы узнать, насколько город подготовился.

— Я считаю, что подготовка к чемпионату мира по футболу помогла нам очень серьезно повысить качество жизни петербуржцев. Город многое приобрел с точки зрения развития инфраструктуры, дорожной сети. Построены пешеходный Яхтенный мост, новый неразводной мост в районе острова Серный, скоро будут открыты две новые станции метро. Значительно обновлен парк городского пассажирского транспорта — вагоны метро, автобусы, трамваи, троллейбусы впоследствии будут работать для горожан. Построены современные футбольные базы с новыми газонами, которые достанутся детским спортшколам. В этих современных комфортных условиях будет приятно заниматься спортом, и я надеюсь, что там наконец вырастут настоящие звезды мирового уровня.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Петербург может стать городом-кандидатом на проведение летней Олимпиады
Можно говорить еще об одном хорошем достижении в инфраструктуре приема туристов. За четыре года, с 2013-го по 2017-й, мы увеличили номерной фонд коллективных и индивидуальных средств размещения на 8,5 тысячи номеров. За предыдущие десять лет такого не было. И город продолжит их строить. К началу этого года заявленный объем инвестиций в гостиничную инфраструктуру вырос на 71% и превышал 100 миллиардов рублей.

— На ваш взгляд, все ли пройдет штатно с выкатным полем и раздвижной крышей стадиона во время ЧМ?

— По полю могу сказать, что оно сегодня уже нормально вкатывается и выкатывается. Конечно, оно больше года простояло и чуть-чуть прикипело к платформе, но никаких проблем с его выездом и возвращением на место нет. Все работает в штатном режиме. Кроме того, научились обслуживать это поле и внутри арены, и когда оно выкатывается за территорию чаши. То же самое с крышей — сдвигается за 40 минут и раздвигается за столько же, проведены работы по ее защите от дождя и протечек. Конечно, поскольку конструкция уникальная, появляются какие-то проблемы в ходе эксплуатации. Почти все они сегодня понятны, известны и ликвидированы. У меня больших вопросов и опасений нет.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Полтавченко рассказал о развитии транспортной инфраструктуры Петербурга
— Были еще проблемы с двумя тренировочными базами, которые никак не могут достроить. Когда будут готовы?

— Сейчас строительные работы завершены. До конца мая все будет передано представителям оргкомитета.

— Успеют ли благоустроить территорию вокруг станции метро "Новокрестовская", которую уже протестировали? И когда будет запущена станция "Беговая"?

— Благоустройство будет выполнено в полном объеме, мы должны сдать этот объект во всей красе. Что касается "Новокрестовской", то 13 мая ее протестировали, отработала она нормально. Единственное, что я хотел бы отметить, — на время ЧМ-2018 станция открыта только для посещения стадиона. Прогуляться от нее до Приморского парка Победы и по Крестовскому острову не получится. Мы обязаны держать периметр безопасности, это требование ФИФА, и станция входит внутрь этого периметра. Но для болельщиков, для посетителей стадиона она будет работать в нормальном режиме.

Точную дату открытия станция "Беговая" и запуска всего нового участка Невско-Василеостровской линии назначим, когда получим необходимые документы. Стопроцентная строительная готовность будет обеспечена уже ко Дню города.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Дворкович: жители Санкт-Петербурга готовы принять гостей ЧМ-2018
— И чтобы закрыть тему стадиона, можно все-таки назвать его окончательную стоимость?

— Пока не закончились суды с бывшим генподрядчиком арены, точную сумму назвать не могу. Но есть цифры, максимально близкие к реальным. Затраты составили порядка 45 миллиардов рублей, из них примерно 4,5 миллиарда — расходы на так называемую временную инфраструктуру к ЧМ-2018, которые проектом строительства не предусматривались.

Город построил современную, замечательную арену. С выкатным полем, с раздвигающейся крышей, способную принимать футбольные матчи самого высокого уровня и другие мероприятия. На нее с удовольствием ходят зрители, как ни на какую другую в России. "Санкт-Петербург Арена" уже побила несколько рекордов посещаемости в России. Вот о чем надо говорить в первую очередь.

Со всеми неправомерными действиями, которые там были, разберутся компетентные органы. И мы им в этом активно помогаем. А тем, кто любит спекулировать на этой теме, я напомню про такое понятие, как "дефлятор". То есть при планировании строительных работ нельзя забывать о поправке на инфляцию. В 2011 году, когда я начал руководить городом, стоимость стадиона после перепроектирования с учетом требований УЕФА и ФИФА составляла порядка 33 миллиардов рублей. Если эту сумму пересчитать с учетом дефляторов для отрасли "строительство", то к настоящему моменту получится больше 45 миллиардов рублей.

— Как повлияет чемпионат мира по футболу на туристический сезон в Петербурге?

— В этом году болельщики дадут нам дополнительные 400 тысяч туристов. Мы планируем с учетом того, что в прошлом году Петербург принял 7,5 миллиона туристов, выйти на уровень восемь миллионов. Но чемпионат окажет серьезное влияние на турпоток в перспективе. Основной эффект мы увидим в 2019-2020 годах и далее. Регионы, где проходят подобные события, всегда привлекают в дальнейшем дополнительных гостей. Мы надеемся, что все эти люди, которые приедут на футбол из других регионов России и других стран, оценят красоту Петербурга и вернутся сюда потом уже с друзьями и родными.

Полигон Красный бор восстановят совместными усилиями России и Финляндии
© РИА Новости / Вадим Жернов
Полигон "Красный бор" восстановят совместными усилиями России и Финляндии
— Какова ситуация с полигоном "Красный Бор" и куда отправляются опасные отходы в Петербурге сегодня?

— Мы ведем большую работу по линии Минприроды совместно с экспертами из Финляндии, Швеции и Германии. Также в ней участвует Северная экологическая финансовая корпорация — НЕФКО. Это международная финансовая организация, созданная в 1990 году странами Северной Европы. Ее деятельность связана с финансированием практических мероприятий в сфере экологии. Сегодня прорабатывается вопрос о создании при этой организации некоего трастового фонда, который аккумулирует средства России и наших европейских партнеров с тем, чтобы обеспечивать безопасность "Красного Бора".

Нам вместе предстоит решить, что делать с накопленными опасными отходами — консервировать либо утилизировать. Мы отправили 116 проб с полигона в Финляндию, и сейчас эксперты проводят серьезный научно-технический анализ. Сегодня полигон никакие отходы не принимает. Мы контролируем его состояние с точки зрения безопасности. Нужно отметить, что за последние 20 лет, благодаря внедрению новых технологий, количество опасных отходов в стране сократилось примерно в десять раз. Опасные отходы в России принимают только два полигона. Один из них находится в Ярославской области, а другой — в Челябинской.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Георгий Полтавченко: мне важны не слухи, а результаты развития Петербурга
— А что происходит с полигоном "Новоселки"? В городе активно обсуждается информация о строительстве мусороперерабатывающего завода. Что стало с проектами греческого инвестора и другими, ранее предложенными городу, но не реализованными из-за поиска площадки для размещения?

— Полигон "Новоселки" мы в прошлом году закрыли и начинаем рекультивировать. Работы поделены на два этапа. Сначала нужно выровнять террикон и закрыть его защитным изолирующим слоем. Чтобы укрепить тело полигона, потребуется еще порядка трех миллионов тонн песка, грунта, строительных и других некоммунальных отходов. Во время второго, биологического этапа верх полигона будет укрыт, на объект завезут плодородную почву, посеют траву и высадят кусты. Проложат более 20 километров труб для сбора свалочных газов и их преобразования в электричество. В итоге вся эта гора мусора станет ниже примерно на десять метров.

Однако задача по переработке мусора стоит для города по-прежнему остро. Сегодня отходы Петербурга вывозятся в Ленинградскую область, но до бесконечности так продолжаться не может. Мы должны максимум отходов направлять на переработку. Завод по переработке мусора появится в Новоселках. Но только один. Сейчас мы выбираем технологию переработки — ищем самую эффективную с точки зрения экологии и производительности. Технологию пока не выбрали, но, думаю, осенью этот вопрос должен быть решен. С 2019 года у нас начнет действовать региональный оператор, который возьмет все эти вопросы на контроль. Естественно, они будут решаться с учетом мнения жителей, с проведением всех необходимых экспертиз. Альтернативы переработке отходов нет.

Эффективность переработки во многом зависит от способов сбора мусора. Поэтому мы продолжим внедрение раздельного сбора. Нашим западным коллегам на это потребовалось от 25 до 35 лет. Это если подходить к вопросу серьезно, а не просто ставить контейнеры разного цвета, а потом сваливать их содержимое в один кузов. Надеюсь, что петербуржцы будут более сознательны и привыкнут к раздельному сбору быстрее. Тем более что, в принципе, начало положено — у города хорошая динамика по сбору опасных бытовых отходов.

— Ранее вы говорили о том, что не исключаете своего участия в следующих губернаторских выборах, до которых осталось чуть более года. Изменилась ли ваша позиция с тех пор? Не поступало ли вам предложений в связи с кадровыми перестановками на федеральном уровне?

— Предложений не поступало. Мне интересно работать в Петербурге. Есть много заделов и много задач, которые предстоит реализовать в ближайшее время и в перспективе. Сегодня я могу абсолютно ответственно заявить, что не исключаю возможности пойти на очередной губернаторский срок. Повторю еще раз — мне интересно работать губернатором Санкт-Петербурга.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
Комментировать
Интервью
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена