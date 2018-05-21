Георгий Полтавченко: ожидаем на ПМЭФ порядка 15 тысяч участников

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в интервью журналистам рассказал о предстоящем Петербургском международном экономическом форуме, который в этом году совпадет с празднованием 315-летия Северной столицы. По словам губернатора, городские власти рассчитывают на новые инвестсоглашения в рамках форума, интерес к которому по-прежнему высокий. В беседе участвовала корреспондент РИА Новости Анжелика Болмат.

© РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк Руководители 40 инвестфондов из 20 стран примут участие в ПМЭФ

— ПМЭФ — важнейшее событие для города и страны. Но, честно скажу, в этом году мы тратим меньше денег на подготовку. Город готовится принять чемпионат мира по футболу, и программа реализуемых нами мероприятий перекрывает все то, что мы в обычные годы делаем перед ПМЭФ. Например, мы ввели в эксплуатацию после реконструкции перрон № 3 аэропорта Пулково, который обеспечит дополнительные мощности для стоянки судов бизнес-авиации. Заработали несколько новых парковок на юге города. Естественно, мы ремонтируем дороги, моем фасады и так далее. И все это выстраивается, по большому счету, и под форум, и под чемпионат.

Кроме того, мы уже третий год проводим ПМЭФ в "Экспофоруме". Вся инфраструктура там готова, больших усилий на создание чего-то нового там пока не требуется. Дополнительные транспортные развязки вблизи КВЦ "Экспофорум" будем вводить в следующем году. Мы договорились об этом с федеральным центром, поскольку дорожникам встретились воинские захоронения. В общем, работа идет по плану, каких-то проблем с подготовкой к форуму нет.

Формирование культурной программы ПМЭФ в этом году нам облегчает еще одно важнейшее событие. Из-за чемпионата мира по футболу мы вынуждены были ПМЭФ перенести, и время его проведения как раз совпадает с празднованием 315-летия Санкт-Петербурга. Здесь у нас все хорошо получилось, поскольку среди двух сотен наших юбилейных мероприятий есть культурные события мирового уровня, прежде всего популярный проект "Классика на Дворцовой", в котором примут участие звезды мировой оперной сцены. Концерт будет очень интересный, мы планируем пригласить на него гостей ПМЭФ, в первую очередь VIP-персон. После "Классики на Дворцовой" будет дан старт более молодому, но тоже популярному и очень красивому проекту "Поющие мосты". Дворцовый мост разведут под живую классическую музыку. Ее исполнит оркестр "Северная симфония" под управлением маэстро Фабио Мастранджело. В честь юбилея города будут гореть Ростральные колонны, а в полночь 26 мая между разведенными пролетами Дворцового моста пройдет канатоходец. Он преодолеет примерно 35 метров в свете прожекторов. Такого у нас еще никогда не было, думаю, это заинтересует участников ПМЭФ, а также петербуржцев и гостей города.

— В каком формате пройдет традиционный губернаторский прием в рамках форума?

— За два часа до начала "Классики на Дворцовой" мы пригласим гостей в шатер там же, на Дворцовой площади. Причем мы поставим его сбоку, чтобы минимизировать неудобства для всех желающих увидеть и послушать "Классику на Дворцовой". В этом году также будет увеличено с трех до пяти количество больших экранов, чтобы лучше рассмотреть происходящее на сцене. Тем, кто захочет по окончании "Классики на Дворцовой", то есть после 23:00, попасть на шоу "Поющие мосты", VIP-гости также не помешают, поскольку будут смотреть светомузыкальное представление не с набережной, а из другой точки.

— Учитывая, что все удачно сложилось, денег город потратил в связи с этим не так много?

— В принципе, те деньги, которые мы обычно тратим на форум, включая концертную программу, сейчас мы не тратим, а просто приглашаем гостей ПМЭФ на празднование Дня города. То есть в определенной степени это экономия. Что касается дорог, благоустройства, мы здесь, конечно, денег не жалеем, потому что город должен быть в соответствующем состоянии. Мы его стараемся все время таким поддерживать. Во всяком случае, здесь мы тоже не выходим за рамки наших обычных трат, связанных с подготовкой подобного рода мероприятий.

© РИА Новости / Алексей Даничев Перейти в фотобанк На ПМЭФ обсудят создание пространства доверия от Атлантики до Тихого океана

— Интерес по-прежнему высокий, приедут официальные делегации из более чем 100 стран со всего мира, порядка 15 тысяч потенциальных участников. Из высоких гостей ждем в Петербурге президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Обе страны в "Экспофоруме" подготовят и откроют свои павильоны. Ключевым событием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Владимировича Путина, Абэ и Макрона. Великобритания на форуме тоже будет представлена. Не готов сказать, кто возглавит делегацию, но знаю, что в ней будут представители крупного британского бизнеса. Всего, кстати, на ПМЭФ-2018 приедут представители крупных компаний из более чем 70 стран. То есть, несмотря на соответствующую риторику, интерес у бизнеса в первую очередь, да и у политиков мирового уровня к форуму отнюдь не пропал. Надеемся, что он пройдет с не меньшим успехом, чем в предыдущие годы.

© РИА Новости / Константин Чалабов Перейти в фотобанк Концепцию "города будущего" в Екатеринбурге обсудят на ПМЭФ

— Девиз форума в этом году — "Экономика доверия". Мы постарались отразить его в городской экспозиции и показать разные проекты, направленные на улучшение социальной сферы жизни общества и городской среды в целом. Среди новых отмечу макеты тематических парков, создание которых планируется в разных районах города, проект нового речного пассажирского порта и другие. Петербургская промышленность покажет интересные разработки. Это, например, робототехнический образовательный набор RYABINA для быстрого макетирования, роботы для диагностики трубопроводов, мобильная рентгенохирургическая система.

Площадь экспозиционно-деловой зоны города составит порядка двух тысяч квадратных метров. Тема 315-летия Петербурга также будет присутствовать в экспозиции. Гостей ждут литературное и андерграунд-кафе, в оформлении которых раскрыты тема литературного, поэтического, театрального и музыкального, классического и современного Петербурга. Кроме того, мы решили на ПМЭФ напомнить об одной важной дореволюционной традиции. С 2012 года в День защиты детей, 1 июня, петербургский детский хоспис проводит акцию "Белый цветок". Ее цель — сбор средств для детей c тяжелыми заболеваниями и привлечение внимания общества к их проблемам. Презентация акции состоится на стенде Санкт-Петербурга. Акция возрождает дни "Белого цветка", проходившие в России с 1911 года. Члены царской семьи ежегодно участвовали в акции, изготавливали вещи для благотворительных базаров и продавали цветы в помощь неизлечимо больным.

© РИА Новости / Сергей Ермохин Перейти в фотобанк Полтавченко: Петербург готов к сотрудничеству с новыми инвесторами из США

— Порядка 40 соглашений по разным направлениям. По традиции мы хотели бы сохранить интригу о конкретных соглашениях. Их участники просили нас сохранять конфиденциальность до последнего момента, так что сюрпризы обязательно будут. Могу назвать два инвестпроекта по фармкластеру примерно по одному миллиарду рублей каждый. Это проект с участием немецких партнеров по созданию производства медицинских изделий из пластика, а также проект отечественного инвестора по разработке активных фармацевтических субстанций.

Интересное соглашение мы планируем подписать со Сбербанком — об участии в нашем проекте "Единая карта петербуржца", а также по внедрению в развитие городской среды так называемых облачных технологий. Отдельный блок будет посвящен подписанию соглашений с северными регионами нашей страны, участвующими в реализации федеральной программы освоения Арктики. Ну и конечно, будет много соглашений по объектам транспортной, спортивной, социальной инфраструктуры, имеющих стратегическое значение для развития Петербурга и повышения качества городской среды. Таких, например, как соглашение о намерениях по строительству автовокзала "Южный".

Сумму, на которую планируем подписать соглашения, мы традиционно озвучим в конце второго дня форума.

© РИА Новости / Алексей Даничев Перейти в фотобанк Строительство Восточного радиуса в Петербурге хотят начать в 2019 году

— В последнее время мы чаще используем другое рабочее название этого проекта — Широтная скоростная магистраль. Процесс идет неплохо. Мы сделали уже трассировку с учетом инженерных коммуникаций, наличия жилых зданий и так далее. Учли все интересы и определили пути решения всех возможных проблем. Сейчас идет проектирование первого этапа объекта от Западного скоростного диаметра до Витебского проспекта. Финансирует эту работу наше акционерное общество "Западный скоростной диаметр". Этой осенью начнется подготовка территории строительства, включая приобретение прав на земельные участки. Параллельно мы будем прорабатывать условия концессионного соглашения. В мае 2019 года получим полностью готовый проект и после этого объявим открытый конкурс по его реализации на основе государственно-частного партнерства. Заключить концессионное соглашение планируем осенью 2019 года, чтобы еще до начала 2020-го выйти на строительную площадку и к концу 2022 года построить магистраль.

© РИА Новости / Алексей Даничев Перейти в фотобанк Полтавченко рассказал о годовом туристическом потоке в Санкт-Петербурге

— В принципе, такое решение напрашивается. Но пока мы идем от ЗСД до КАД. Сейчас главный и самый острый, наверное, вопрос, как мы будем проходить Неву: строить мост или прокладывать тоннель. Каждый мост — украшение города. Но необходимо грамотно вписать его в петербургские виды и панорамы. Во всяком случае, мы ищем варианты. Тоннель панорамы вообще не затронет, но подземные переправы у нас в Петербурге обходятся дороже мостов. Я напомню, мы в свое время отказались от Орловского тоннеля именно по той причине, что его эксплуатационные расходы и риски были сопоставимы со стоимостью строительства и превышали 100 миллиардов рублей. Загонять Петербург в долги у меня особого желания нет, поэтому будем искать оптимальный вариант.

© РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк Полтавченко предложил китайскому банку участвовать в горпроектах Петербурга

— За пять последних лет среднегодовой темп прироста инвестиций в основной капитал в Петербурге составил 31,6% в сопоставимых ценах. Мы сегодня входим в четверку регионов Российской Федерации по объему инвестиций. За прошлый год, по оперативным данным Росстата, удалось привлечь в экономику города 658 миллиардов рублей. Это на 13% больше, чем было по данным за 2016 год.

Итоговые цифры, мы надеемся, изменятся в сторону увеличения, как уже не раз бывало в предыдущие годы. Интерес бизнеса к городу высокий, мы видим это и по растущему объему операций с недвижимостью, и по открытию новых производств. В 2017-м Петербург реализовал 24 промышленных инвестпроекта, в текущем году мы планируем сохранить этот уровень. Могу сказать, что сегодня в стадии реализации в городе находится 31 проект промышленной направленности на общую сумму порядка 93 миллиардов рублей. Плюс есть еще 19 проектов, где мы, как говорится, ударили по рукам, но не оформили все документально — как, например, с заводом по производству двигателей корпорации Hyundai. По ним сумма заявленных инвестиций — более 90 миллиардов рублей.

Если говорить про 2018 год, то в нашей особой экономической зоне должны заработать восемь предприятий. В Пушкине идет строительство фармацевтического производства компании "Самсон-Мед" с объемом инвестиций 4,5 миллиарда рублей. До конца года планируется также открыть вторую очередь завода "Герофарм" и новое фармацевтическое предприятие компании "Активный компонент".

В сфере транспортной инфраструктуры город приступает к созданию трех веток скоростного трамвая. Эти проекты находятся на стадии объявления конкурсных процедур на основе ГЧП: Петергоф — метро "Кировский завод", Славянка — Шушары — Купчино, Колпино — метро "Южная". Два интересных проекта реализуются по линии здравоохранения в Приморском районе: многопрофильный медицинский центр и перинатальный центр, инвестиции в каждый — порядка 3-3,5 миллиарда рублей. В Репино на основе концессионного соглашения начнется строительство дома-интерната для пожилых людей.

Отмечу еще одно значимое для города начинание. На стадию практической реализации выходит проект научно-образовательного и инновационно-производственного центра "ИТМО-Хайпарк" в городе-спутнике Южный. Город планирует внести в уставной капитал акционерного общества "ИТМО-Хайпарк" 1,3 миллиарда рублей.

— Будет ли подписан специальный инвестиционный контракт с АО "Дженерал Моторс Узбекистан" и Минпромторгом о строительстве производственной площадки в Петербурге? Известно ли, какая мощность будет у производства и какие модели автомобилей будут выпускаться?

— Действительно, такие переговоры велись. Я знаю, что Минпромторг активно прорабатывает эту тему с узбекскими коллегами, но, к сожалению, пока конкретики нет. Мы заинтересованы в том, чтобы такая крупная фирма у нас работала. Если с их стороны появится такое намерение, мы, естественно, будем помогать. Пока все остается на уровне первичных переговоров.

© РИА Новости / Алексей Даничев Перейти в фотобанк Санкт-Петербург признали лучшим туристическим городом Европы

— Портовая составляющая для нашего города — одна из градообразующих отраслей. Мы строились как город-порт. Но сейчас Петербург подходит к новому, несколько иному этапу развития портового хозяйства. Его уже прошли такие крупные портовые города, как Гамбург, Роттердам и другие. Порт в его нынешних границах реально поджимают жилые кварталы, и он теряет перспективы развития. А городская инфраструктура получает ненужную нагрузку от работы порта, я имею в виду перевалку грузов и их перевозку через территорию Петербурга. Сегодня грузы из порта едут по городским улицам, они увеличивают трафик, повышают нагрузку на окружающую среду и причиняют неудобства жителям.

Опыт городов, которые я назвал, показывает, что порт может быть успешно перемещен на новые территории. Причем так, что портовые мощности увеличатся, город не потеряет налоги и рабочие места и много чего еще приобретет. Кстати, если вспомнить историю, Санкт-Петербург тоже успешно перебазировал первый исторический порт со стрелки Васильевского острова к месту его нынешней дислокации в границах Кировского и Адмиралтейского районов. И мы сейчас основательно задумались о необходимости поэтапного перевода порта в другое место. Туда, где он мог бы развиваться и спокойно наращивать мощности без ущерба для людей и инфраструктуры.

— Какое именно?

— Самый подходящий для города вариант — это порт Бронка. Очень интересный, глубоководный, и он ближе всего расположен к нынешним портовым мощностям. Такой переезд позволит и городу сохранить все доходы, и стивидорным компаниям максимально сохранить персонал. Там, конечно, необходимо дальше развивать портово-производственную территорию, транспортную составляющую, в первую очередь железнодорожную — и мы на эту тему думаем. Это вопрос затратный, но решаемый.

Но нельзя забывать, что портовую инфраструктуру развивает не один только город. Порты — это прежде всего интересы государства. И здесь ни в коем случае нельзя создавать ненужную конкуренцию между петербургским портом и портами Приморска, Выборга и Усть-Луги, потому что это будет бить по экономике страны. Стране нужна не конкуренция, а кооперация. Да и с точки зрения агломерации города и области это тоже логично.

Если какие-то мощности придется переводить дальше Бронки, мы будем настаивать, что лучше их разместить в Усть-Луге, потому что Выборг и Приморск — это Карельский перешеек. Популярное место отдыха и петербуржцев, и жителей Ленинградской области, наши "зеленые легкие". Если грузопоток, который мы стараемся выводить из города, пойдет через наш ЗСД, КАД, перспективную широтную магистраль, по железным дорогам через город, Петербург от этого только проиграет. А в случае с Бронкой или в крайнем случае Усть-Лугой однозначно выиграет.

© РИА Новости / Алексей Даничев Перейти в фотобанк Санкт-Петербург примет чемпионат EuroSkills в 2022 году

— Желающих развивать территорию много, пространство в градостроительном отношении очень ценное. Там, например, можно построить современный деловой центр Петербурга. Есть и другие идеи, которые, я надеюсь, украсят наш город. В любом случае, как только мы договоримся с собственниками и стивидорными компаниями первого и второго грузовых районов порта и начнем их перевод в Бронку, это даст мощный толчок для развития набережной Обводного канала с точки зрения жилищного и офисного строительства. Его можно будет превратить во внутригородскую транспортную магистраль.

Детальную проработку перемещения порта мы планируем выполнить при подготовке нового генерального плана Санкт-Петербурга. Говорить о конкретных сроках пока рано. Самое раннее, когда можно перевести первый и второй грузовые районы, — это 2025-й год. После этого может быть реализован перенос третьего и четвертого грузовых районов.

© РИА Новости / Елена Шестернина Полтавченко: Петербург способен принимать до 17 миллионов туристов в год

— В первую очередь это инвесторы, которые заинтересованы в перевалке грузов. Вполне возможно, это будут проекты ГЧП и привлечение иностранного капитала. С учетом задачи, которую поставил президент по росту несырьевого экспорта и экспорта продукции обрабатывающей промышленности, естественно, будет расти объем перевалки этих грузов. А это как раз в первую очередь наращивание контейнерных перевозок. И здесь как раз интерес крупных игроков должен сыграть ключевую роль в развитии портовой инфраструктуры.

— То есть планы касаются переноса грузовой части, а что будет с пассажирским портом?

— А пассажирские перевозки ни в коем случае, я считаю, мы не должны никуда переносить. Нам надо по максимуму загружать наш Морской пассажирский порт, увеличивать количество судозаходов, круизных туристов и гостей, которые прибывают к нам в город морским путем.

— Как продвигается идея по созданию паромного оператора, который бы осуществлял перевозки между Петербургом и другими портами Балтики?

— Полгода назад мы получили одобрение федерального центра. Сегодня идут переговоры с рядом потенциальных инвесторов о партнерстве по созданию судоходной компании. Поскольку Петербург будет начальным и конечным пунктом, новый круизный оператор увеличит туристический поток в наш город. Маршрут Санкт-Петербург — Хельсинки — Стокгольм — порт Пионерский в Калининградской области — Таллин — Петербург эксперты считают перспективным. Кроме того, мы ведем поиск судов ледового класса, чтобы это была круглогодичная линия. Вместимость — около 2,5 тысячи пассажиров. Переговоры о покупке судна ведутся с несколькими компаниями, в том числе с эстонской AS Tallink, финским концерном Viking Line и другими. Также рассматривается возможность строительства такого судна на российских судостроительных верфях.

© РИА Новости / Максим Богодвид Перейти в фотобанк Ветку аэроэкспресса до Пулково в Петербурге могут продлить до района Южный

— Соглашением о ГЧП по Пулково предусмотрено его действие до 2039 года, в том числе в рамках этого соглашения предусмотрено расширение аэропорта. Сегодня пропускная способность Пулково составляет 18 миллионов, в прошлом году перевезли более 16 миллионов пассажиров, так что небольшой запас есть.

В настоящее время ВВСС ("Воздушные ворота Северной столицы" — управляющая компания аэропорта. — Прим. ред.) производит выбор внешних консультантов для подготовки мастер-плана аэропорта Пулково. Предварительные результаты будут готовы в декабре 2018 года. После разработки и согласования мастер-плана со всеми заинтересованными сторонами можно будет дать оценку относительно перспектив дальнейшего развития аэропорта, строительства второй и последующих очередей.

Параллельно с работой над второй очередью будет модернизирована существующая инфраструктура аэропорта для увеличения его пропускной способности. В частности, планируется расширить подъезды к терминалу и линии досмотра, предложить дополнительные возможности для самостоятельной регистрации и сдачи багажа. Эти меры позволят использовать весь потенциал действующего терминала.

Думаю, что с учетом роста пассажиропотока мы реально начнем строить вторую очередь. И, скорее всего, с теми же инвесторами, которые есть сейчас.

— Осталось совсем немного времени до ЧМ-2018, хотелось бы узнать, насколько город подготовился.

— Я считаю, что подготовка к чемпионату мира по футболу помогла нам очень серьезно повысить качество жизни петербуржцев. Город многое приобрел с точки зрения развития инфраструктуры, дорожной сети. Построены пешеходный Яхтенный мост, новый неразводной мост в районе острова Серный, скоро будут открыты две новые станции метро. Значительно обновлен парк городского пассажирского транспорта — вагоны метро, автобусы, трамваи, троллейбусы впоследствии будут работать для горожан. Построены современные футбольные базы с новыми газонами, которые достанутся детским спортшколам. В этих современных комфортных условиях будет приятно заниматься спортом, и я надеюсь, что там наконец вырастут настоящие звезды мирового уровня.

Можно говорить еще об одном хорошем достижении в инфраструктуре приема туристов. За четыре года, с 2013-го по 2017-й, мы увеличили номерной фонд коллективных и индивидуальных средств размещения на 8,5 тысячи номеров. За предыдущие десять лет такого не было. И город продолжит их строить. К началу этого года заявленный объем инвестиций в гостиничную инфраструктуру вырос на 71% и превышал 100 миллиардов рублей.

— На ваш взгляд, все ли пройдет штатно с выкатным полем и раздвижной крышей стадиона во время ЧМ?

— По полю могу сказать, что оно сегодня уже нормально вкатывается и выкатывается. Конечно, оно больше года простояло и чуть-чуть прикипело к платформе, но никаких проблем с его выездом и возвращением на место нет. Все работает в штатном режиме. Кроме того, научились обслуживать это поле и внутри арены, и когда оно выкатывается за территорию чаши. То же самое с крышей — сдвигается за 40 минут и раздвигается за столько же, проведены работы по ее защите от дождя и протечек. Конечно, поскольку конструкция уникальная, появляются какие-то проблемы в ходе эксплуатации. Почти все они сегодня понятны, известны и ликвидированы. У меня больших вопросов и опасений нет.

© РИА Новости / Алексей Дружинин Перейти в фотобанк Полтавченко рассказал о развитии транспортной инфраструктуры Петербурга

— Сейчас строительные работы завершены. До конца мая все будет передано представителям оргкомитета.

— Успеют ли благоустроить территорию вокруг станции метро "Новокрестовская", которую уже протестировали? И когда будет запущена станция "Беговая"?

— Благоустройство будет выполнено в полном объеме, мы должны сдать этот объект во всей красе. Что касается "Новокрестовской", то 13 мая ее протестировали, отработала она нормально. Единственное, что я хотел бы отметить, — на время ЧМ-2018 станция открыта только для посещения стадиона. Прогуляться от нее до Приморского парка Победы и по Крестовскому острову не получится. Мы обязаны держать периметр безопасности, это требование ФИФА, и станция входит внутрь этого периметра. Но для болельщиков, для посетителей стадиона она будет работать в нормальном режиме.

Точную дату открытия станция "Беговая" и запуска всего нового участка Невско-Василеостровской линии назначим, когда получим необходимые документы. Стопроцентная строительная готовность будет обеспечена уже ко Дню города.

© РИА Новости / Алексей Даничев Перейти в фотобанк Дворкович: жители Санкт-Петербурга готовы принять гостей ЧМ-2018

— Пока не закончились суды с бывшим генподрядчиком арены, точную сумму назвать не могу. Но есть цифры, максимально близкие к реальным. Затраты составили порядка 45 миллиардов рублей, из них примерно 4,5 миллиарда — расходы на так называемую временную инфраструктуру к ЧМ-2018, которые проектом строительства не предусматривались.

Город построил современную, замечательную арену. С выкатным полем, с раздвигающейся крышей, способную принимать футбольные матчи самого высокого уровня и другие мероприятия. На нее с удовольствием ходят зрители, как ни на какую другую в России. "Санкт-Петербург Арена" уже побила несколько рекордов посещаемости в России. Вот о чем надо говорить в первую очередь.

Со всеми неправомерными действиями, которые там были, разберутся компетентные органы. И мы им в этом активно помогаем. А тем, кто любит спекулировать на этой теме, я напомню про такое понятие, как "дефлятор". То есть при планировании строительных работ нельзя забывать о поправке на инфляцию. В 2011 году, когда я начал руководить городом, стоимость стадиона после перепроектирования с учетом требований УЕФА и ФИФА составляла порядка 33 миллиардов рублей. Если эту сумму пересчитать с учетом дефляторов для отрасли "строительство", то к настоящему моменту получится больше 45 миллиардов рублей.

— Как повлияет чемпионат мира по футболу на туристический сезон в Петербурге?

— В этом году болельщики дадут нам дополнительные 400 тысяч туристов. Мы планируем с учетом того, что в прошлом году Петербург принял 7,5 миллиона туристов, выйти на уровень восемь миллионов. Но чемпионат окажет серьезное влияние на турпоток в перспективе. Основной эффект мы увидим в 2019-2020 годах и далее. Регионы, где проходят подобные события, всегда привлекают в дальнейшем дополнительных гостей. Мы надеемся, что все эти люди, которые приедут на футбол из других регионов России и других стран, оценят красоту Петербурга и вернутся сюда потом уже с друзьями и родными.

© РИА Новости / Вадим Жернов Полигон "Красный бор" восстановят совместными усилиями России и Финляндии

— Мы ведем большую работу по линии Минприроды совместно с экспертами из Финляндии, Швеции и Германии. Также в ней участвует Северная экологическая финансовая корпорация — НЕФКО. Это международная финансовая организация, созданная в 1990 году странами Северной Европы. Ее деятельность связана с финансированием практических мероприятий в сфере экологии. Сегодня прорабатывается вопрос о создании при этой организации некоего трастового фонда, который аккумулирует средства России и наших европейских партнеров с тем, чтобы обеспечивать безопасность "Красного Бора".

Нам вместе предстоит решить, что делать с накопленными опасными отходами — консервировать либо утилизировать. Мы отправили 116 проб с полигона в Финляндию, и сейчас эксперты проводят серьезный научно-технический анализ. Сегодня полигон никакие отходы не принимает. Мы контролируем его состояние с точки зрения безопасности. Нужно отметить, что за последние 20 лет, благодаря внедрению новых технологий, количество опасных отходов в стране сократилось примерно в десять раз. Опасные отходы в России принимают только два полигона. Один из них находится в Ярославской области, а другой — в Челябинской.

© РИА Новости / Саид Царнаев Перейти в фотобанк Георгий Полтавченко: мне важны не слухи, а результаты развития Петербурга

— Полигон "Новоселки" мы в прошлом году закрыли и начинаем рекультивировать. Работы поделены на два этапа. Сначала нужно выровнять террикон и закрыть его защитным изолирующим слоем. Чтобы укрепить тело полигона, потребуется еще порядка трех миллионов тонн песка, грунта, строительных и других некоммунальных отходов. Во время второго, биологического этапа верх полигона будет укрыт, на объект завезут плодородную почву, посеют траву и высадят кусты. Проложат более 20 километров труб для сбора свалочных газов и их преобразования в электричество. В итоге вся эта гора мусора станет ниже примерно на десять метров.

Однако задача по переработке мусора стоит для города по-прежнему остро. Сегодня отходы Петербурга вывозятся в Ленинградскую область, но до бесконечности так продолжаться не может. Мы должны максимум отходов направлять на переработку. Завод по переработке мусора появится в Новоселках. Но только один. Сейчас мы выбираем технологию переработки — ищем самую эффективную с точки зрения экологии и производительности. Технологию пока не выбрали, но, думаю, осенью этот вопрос должен быть решен. С 2019 года у нас начнет действовать региональный оператор, который возьмет все эти вопросы на контроль. Естественно, они будут решаться с учетом мнения жителей, с проведением всех необходимых экспертиз. Альтернативы переработке отходов нет.

Эффективность переработки во многом зависит от способов сбора мусора. Поэтому мы продолжим внедрение раздельного сбора. Нашим западным коллегам на это потребовалось от 25 до 35 лет. Это если подходить к вопросу серьезно, а не просто ставить контейнеры разного цвета, а потом сваливать их содержимое в один кузов. Надеюсь, что петербуржцы будут более сознательны и привыкнут к раздельному сбору быстрее. Тем более что, в принципе, начало положено — у города хорошая динамика по сбору опасных бытовых отходов.

— Ранее вы говорили о том, что не исключаете своего участия в следующих губернаторских выборах, до которых осталось чуть более года. Изменилась ли ваша позиция с тех пор? Не поступало ли вам предложений в связи с кадровыми перестановками на федеральном уровне?

— Предложений не поступало. Мне интересно работать в Петербурге. Есть много заделов и много задач, которые предстоит реализовать в ближайшее время и в перспективе. Сегодня я могу абсолютно ответственно заявить, что не исключаю возможности пойти на очередной губернаторский срок. Повторю еще раз — мне интересно работать губернатором Санкт-Петербурга.