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Залпы Победы: где лучше смотреть красивые салюты и фейерверки в России
08:0008.05.2018
(обновлено:08:27 08.05.2018)
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Праздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Александр Нестеров
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Первый салют в честь крупной победы Советской армии — освобождения Орла и Белгорода — был дан в Москве 5 августа 1943 года. После этого так отмечали взятие многих городов, а 9 мая 1945 года — и окончательную победу над Германией.

Вид на мост Петра Великого и Смольный собор во время белых ночей в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург стал самым популярным городом у туристов на День Победы

Тогда в десять часов вечера около тысячи орудий произвели 30 артиллерийских залпов, которые сопровождались подсветкой 160 прожекторов и пуском световых ракет.

С тех пор каждое 9 Мая во многих российских городах в 22:00 — салют, традиционные тридцать залпов. Где в России можно увидеть самые красочные праздничные фейерверки — в материале РИА Новости.

Москва

© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкПраздничный салют в честь Дня Победы у Новодевичьего монастыря в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Праздничный салют в честь Дня Победы у Новодевичьего монастыря в Москве

В Москве салют будет дан с 16 площадок в разных частях города: в парке Горького, в "Сокольниках", в саду "Эрмитаж", в  парке "Красная Пресня", в саду имени Баумана, Таганском, Измайловском, Воронцовском, Гончаровском, Перовском, а также в районах Лианозово, Левобережный, Митино, Покровское-Стрешнево, Кузьминки и других.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПраздничный салют в честь Дня Победы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Праздничный салют в честь Дня Победы
Скульптура Родина-мать зовет! на территории историко-мемориального комплекса Героям Сталинградской Битвы на Мамаевом Кургане
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Многие москвичи и гости города любуются фейерверком на традиционных обзорных площадках: на Кремлевской набережной, недалеко от Российской академии наук, на Патриаршем и Крымском мостах, в районе Москва-Сити. На Воробьевых горах и Поклонной горе не только открывается прекрасная панорама, но и отлично слышны залпы орудий, большинство из которых разместят именно здесь.

Всем, кто собирается смотреть салют, следует учитывать, что из-за большого числа зрителей некоторые станции метро будут работать с ограничениями.

Санкт-Петербург

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПраздничный салют над Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге. Архивное фото.
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Праздничный салют над Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге. Архивное фото.
Вид на мост Петра Великого и Смольный собор во время белых ночей в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В городе-герое фейерверки запустят с территории Петропавловской крепости, лучше всего их будет видно с Дворцовой набережной. Также хороший обзор откроется с Троицкого, Биржевого и Литейного мостов, с набережных Лейтенанта Шмидта, Благовещенского моста, Адмиралтейской и Английской набережных.

Необычные ракурсы можно найти на крышах зданий в историческом центре, а также на теплоходах, которые специально курсируют по Неве в районе обзорных точек.

Волгоград

© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкСалют в честь 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Салют в честь 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде

В этом году жителей и гостей города ждет сюрприз — не один, а два салюта: на традиционном месте над Центральной набережной и над Мамаевым курганом.

Тем, кто выберет первый, можно порекомендовать обзорные площадки на верхней террасе набережной, у Краснослободской пристани и ТРК "Европа Сити Молл".

Салют на Мамаевом кургане будет отлично виден с любой точки, а вот смотреть 3D-проекцию на статуе "Родина-мать зовет!" в 20:30, 21:00 и 21:30 лучше, поднявшись на площадь Героев к "Озеру слез".

Новороссийск

© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкПраздничный салют в Новороссийске в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Праздничный салют в Новороссийске в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Тридцать залпов салюта раскрасят небо и над Новороссийском в районе западного мола порта. Лучше всего любоваться им на площади у Морского вокзала, где в 19:00 начнутся концерт духового оркестра и хореографическая реконструкция "Вальс Победы".

На площади рядом с плацдармом "Малая земля" также будет виден салют. Можно посетить мемориал и принять участие в традиционной акции, когда в капсулу памяти с именами защитников города добавляют вновь установленные имена павших бойцов.

Севастополь

© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПраздничный салют в честь Дня Победы
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Праздничный салют в честь Дня Победы

Фейерверк и артиллерийский салют здесь состоятся над акваторией Севастопольской бухты. Часто зрители выбирают в качестве обзорной площадки место неподалеку от архитектурного символа города — Памятника затопленным кораблям.

Но большинство местных жителей советуют идти на Приморский бульвар, набережную Корнилова или любоваться небом с одного из прогулочных катеров, которые иногда подплывают к батареям почти вплотную.

Нижний Новгород

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПразднование Дня Победы в городах России. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Празднование Дня Победы в городах России. Архивное фото

В одном из крупнейших городов России — Нижнем Новгороде — салют дадут в шести районах. Лучше всего его смотреть на Верхне-Волжской набережной, на Канавинском мосту и рядом, около Нижегородской ярмарки, а также на площади Минина, где запланированы главные торжества. 

Сочи

© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанк Фейерверк в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Фейерверк в Сочи. Архивное фото

С 11:00 до 22:00 на площади у Южного мола — праздничный концерт "Победная весна", который закончится салютом. Его будет отлично видно от Морпорта — традиционного места прогулок и фотосессий туристов — или обзорной площадки у концертного зала "Фестивальный".

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